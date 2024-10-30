https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/natalie-portman-istanbulda-goruntulendi-oscarli-yildiz-kiz-kulesini-gezdi-1089857963.html

Natalie Portman İstanbul'da görüntülendi: Oscar'lı yıldız Kız Kulesi'ni gezdi

Natalie Portman İstanbul'da görüntülendi: Oscar'lı yıldız Kız Kulesi'ni gezdi

Sputnik Türkiye

Hollywood yıldızı Natalie Portman İstanbul'da Kız Kulesi'ni gezerken görüntülendi. 2011 yılında Siyah Kuğu isimli film ile Oscar kazanan güzel oyuncu İsrail... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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Yıldız Savaşları, Siyah Kuğu ve Leon gibi filmler ile tanınan Natalie Portman İstanbul'a geldi.İsrail asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman İstanbul Kız Kulesi'ni gezerken halk tarafından görüntülendi. Ballon d'Or Ödülleri nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul'a gelen oyuncunun neden geldiği ise henüz açıklanmadı. Natalie Portman kimdir?1981 yılında İsrail'de dünyaya gelen oyuncu Natalie Portman ABD'ye 3 yaşında taşındı. 12 yaşında Leon filmi ile geniş kitlelerce tanınan ünlü yıldız Yıldız Savaşları, Siyah Kuğu ve Thor gibi yapımlarda rol aldı. 2011 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Natalie Portman Feminizm çalışmaları ile tanınır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/unlu-oyuncu-jared-leto-istanbulda-goruntulendi-oscarli-oyuncu-taksi-bulamayinca-otobuse-bindi-1089769664.html

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