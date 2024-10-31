https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/otobus-bagajinda-2-bin-100-kilogram-kanatli-hayvan-eti-ele-gecirildi-1089894763.html

Otobüs bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi

Otobüs bagajında 2 bin 100 kilogram kanatlı hayvan eti ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Samsun'un Havza ilçesinde bir otobüsün bagajında 2 bin 100 kilogram etiketsiz kanatlı hayvan eti ele geçirildi. Üzerlerinde etiket bulunmayan kanatlı hayvan... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T16:46+0300

2024-10-31T16:46+0300

2024-10-31T16:46+0300

türkiye

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yolcu otobüsü

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Bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle şehirler arası otogarı önündeki yolcu otobüsünü durdurdu.Otobüsün bagajında yapılan aramada 140 kolide toplam 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş bin 400 kanatlı hayvan ele geçirildi.Manisa'nın Turgutlu ilçesinden otobüse yüklendiği ve Kavak ilçesinde teslim edileceği belirlenen, üzerlerinde etiket bulunmayan kanatlı hayvan etlerine el konuldu.Numune alınmasının ardından etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi.Havza Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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et, kanatlı eti, bagaj, otobüs, samsun, yolcu otobüsü