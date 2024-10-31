https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/nebenzya-zelenskiy-ukraynalilarin-rusyanin-yeni-bolgelerine-tasinmasi-karsisinda-cileden-cikiyor-1089900997.html

Nebenzya: Zelenskiy, Ukraynalıların Rusya'nın yeni bölgelerine taşınması karşısında çileden çıkıyor

Nebenzya: Zelenskiy, Ukraynalıların Rusya'nın yeni bölgelerine taşınması karşısında çileden çıkıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna vatandaşlarının kitleler halinde yeni Rus bölgelerine taşınmasının Kiev yetkililerini öfkelendirdiğini ifade... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T20:55+0300

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ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

vladimir zelenskiy

kiev

ukrayna

mülteci

rusya

ukrayna silahlı kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna vatandaşlarının kitleler halinde Rusya'nın yeni bölgelerine taşındığını, bu durumun Kiev yetkililerini çileden çıkardığını söyledi.Nebenzya, “Zelenskiy ve kliği, Batı'ya giden ve gündelik sorunlar, aşağılanma ve dil temelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalan Ukraynalıların sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda referandumlar sonucunda ülkemizin bir parçası haline gelen bölgelere de kitlesel olarak taşınması karşısında çileden çıkıyor” dedi.Nebenzya, Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında 5.3 milyon Ukraynalı mültecinin Rusya'ya geldiğini belirtti.Cephe hattındaki duruma da dikkat çeken Nebenzya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin feci bir personel sıkıntısı yaşadığını ve giderek daha sofistike hale gelen ‘yeni asker yakalama yöntemlerinin’ bile buna katkısının olmadığını vurgulayarak, “Yinde de top yemi sıkıntıları sürüyor’ diye konuştu.Aynı zamanda, Ukrayna birliklerinin cephede çökmelerinin ana nedeninin halkın Kiev rejiminin başına olan güveninin sarsılması olduğunu belirten Rus diplomat, Batı'nın Rusya ile savaşa doğrudan girmemesi halinde düşman ordusunun geri çekilmeye devam edeceği ve feci kayıplar vereceğini kaydetti.Nebenzya, “Minsk anlaşmalarındaki senaryonun tekrarlanmayacağı, Zelenskiy rejiminin yaralarını sarması için cephenin dondurulmayacağı, Ukrayna'nın şu ya da bu şekilde NATO'ya katılamayacağı konusunda şimdiden uyarıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Rus diplomat ayrıca, Rus özel askeri operasyonunun hedeflerinin değişmediğini ancak aynı zamanda Kiev’in kontrolü altında kalan bölgenin ölçeğinin de hızla değiştiğini anımsattı.Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile birlikte Herson ve Zaporojye bölgeleri, 23-27 Eylül 2022’de yapılan halk referandumu sonrası Rusya topraklarına geçmek istediğini bildirmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki seçmenlerin yüzde 99.23'ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98.42’si, Herson bölgesinde yüzde 87.05’i, Zaporojye’de ise halkın yüzde 93.11’lik bölümü Rusya’ya katılmak istediklerini oy kullanarak göstermişti.30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge başkanlarıyla Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaları imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1089888073.html

kiev

ukrayna

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye

herson

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