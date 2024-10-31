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Nebenzya: ABD, Rusya'ya yardım etmenin kabul edilemez olduğu mantığını dünyaya dayatmaya çalışıyor
Nebenzya: ABD, Rusya'ya yardım etmenin kabul edilemez olduğu mantığını dünyaya dayatmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Rusya'ya yardım etmenin kabul edilemez olduğu mantığını tüm dünyaya dayatmaya çalıştığını ifade etti. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin Rusya'nın müttefiklerinin Moskova’ya yardımının kabul edilemez olduğu şeklindeki ‘çürük bir mantığı’ dünyaya dayatmaya çalıştığını söyledi.Nebenzya, “Çok basit bir soru sormak istiyorum: Batılı meslektaşlarımızın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda iddia ettikleri her şeyin bir an için doğru olduğunu varsaysak bile, neden ABD ve müttefikleri, NATO'nun tüm askeri ve istihbarat potansiyelini seferber ederek Zelenskiy rejimine yardım etme hakkına sahip oldukları şeklindeki çürük bir mantığı tüm dünyaya dayatmaya çalışırken, Rusya’nın müttefikleri bunu yapma hakkına sahip olamasın?” ifadelerini kullandıRus diplomat, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair söylentilerin, tıpkı Buça ve Mariupol Drama Tiyatrosu’na ilişkin ‘asılsız iddialar, ikna edici kanıtların olmaması’ gibi ortak bir yönü olduğunu belirterek, bunların dikkatleri uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan önemli sorunlardan başka yöne çekme arzusu olduğunu kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karşılıklı askeri yardım sağlama konusunun Rusya ve Kuzey Kore’nin egemenliğiyle ilgili bir mesele olduğunu, imzalanan anlaşmada öngörülen madde çerçevesinde tarafların kendilerini tatbikatlar ve deneyim alışverişiyle sınırlandırıp sınırlandırmayacağı ya da başka şeyler uygulayacaklarına kendilerinin karar vereceğini ifade etmişti.Rusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/austin-ukrayna-ordusu-kuzey-kore-askerlerine-karsi-abd-silahlarini-kullanabilir-1089866206.html
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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, kuzey kore, abd, nato, ukrayna, buça, mariupol, kim jong-un, stratejik ortaklık, moskova
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, kuzey kore, abd, nato, ukrayna, buça, mariupol, kim jong-un, stratejik ortaklık, moskova

Nebenzya: ABD, Rusya'ya yardım etmenin kabul edilemez olduğu mantığını dünyaya dayatmaya çalışıyor

01:39 31.10.2024
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Sputnik
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Rusya'ya yardım etmenin kabul edilemez olduğu mantığını tüm dünyaya dayatmaya çalıştığını ifade etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin Rusya'nın müttefiklerinin Moskova’ya yardımının kabul edilemez olduğu şeklindeki ‘çürük bir mantığı’ dünyaya dayatmaya çalıştığını söyledi.
Nebenzya, “Çok basit bir soru sormak istiyorum: Batılı meslektaşlarımızın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda iddia ettikleri her şeyin bir an için doğru olduğunu varsaysak bile, neden ABD ve müttefikleri, NATO'nun tüm askeri ve istihbarat potansiyelini seferber ederek Zelenskiy rejimine yardım etme hakkına sahip oldukları şeklindeki çürük bir mantığı tüm dünyaya dayatmaya çalışırken, Rusya’nın müttefikleri bunu yapma hakkına sahip olamasın?” ifadelerini kullandı
Rus diplomat, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair söylentilerin, tıpkı Buça ve Mariupol Drama Tiyatrosu’na ilişkin ‘asılsız iddialar, ikna edici kanıtların olmaması’ gibi ortak bir yönü olduğunu belirterek, bunların dikkatleri uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan önemli sorunlardan başka yöne çekme arzusu olduğunu kaydetti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karşılıklı askeri yardım sağlama konusunun Rusya ve Kuzey Kore’nin egemenliğiyle ilgili bir mesele olduğunu, imzalanan anlaşmada öngörülen madde çerçevesinde tarafların kendilerini tatbikatlar ve deneyim alışverişiyle sınırlandırıp sınırlandırmayacağı ya da başka şeyler uygulayacaklarına kendilerinin karar vereceğini ifade etmişti.
Rusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
U.S. Secretary for Defense Lloyd J. Austin III speaks during a media conference after a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Austin: Ukrayna ordusu Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabilir
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