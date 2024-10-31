https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/austin-ukrayna-ordusu-kuzey-kore-askerlerine-karsi-abd-silahlarini-kullanabilir-1089866206.html

Austin: Ukrayna ordusu Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabilir

Austin: Ukrayna ordusu Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabilir

Sputnik Türkiye

Pentagon şefi Austin, Ukrayna ordusunun özel askeri harekat bölgesinde Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahları kullanabileceğini belirtti. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T00:26+0300

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ukrayna krizi

lloyd austin

pentagon

özel askeri harekat

kuzey kore

asker

ukrayna ordusu

meşru müdafaa

moskova

pyongyang

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin gazetecilere yaptığı açıklamada, özel askeri harekat bölgesinde bulunmaları halinde Ukrayna ordusunun meşru müdafaa kapsamında Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabileceği tehdidinde bulundu.Austin, “Kuzey Kore askerleri bu çatışmada Rus askerleriyle birlikte savaşırlarsa, Ukraynalı askerler kendilerini savunma hakkını kullanacaklardır ve bunu bizim ve diğer ülkelerin sağladığı silahlarla yapacaklardır. Bu kaçınılmazdır” dedi.ABD'nin, Amerikan silahlarının Kuzey Kore askerlerine karşı kullanılmasına izin vermesi için her türlü nedene sahip olduğunu belirten Austin, ayrıca Pyongyang'ı Rusya'ya asker gönderme olasılığına karşı uyararak bunun ‘sonuçları’ olacağı tehdidinde bulundu.ABD Kongre üyesi Mike Turner, NATO'ya Ukrayna'da bulunmaları halinde Kuzey Kore askerlerine karşı doğrudan saldırı olasılığını değerlendirme çağrısı yaparken, Moskova ve Pyongyang, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'daki çatışmaya katıldığı iddialarını reddetti.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh daha önce ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmaya katılımı halinde Kuzey Kore askerlerine karşı Amerikan silahlarının kullanımına kısıtlama getirmeyeceğini ifade etmişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, Güney Kore’den bir heyetin Pazartesi günü ittifaka Kursk Bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'ya Kuzey Kore askeri personeli gönderildiğine dair ‘kanıtlar’ sunduğunu, ancak bu ‘kanıtların’ nelerden oluştuğunu açıklamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/guney-kore-disisleri-bakanligi-rus-elciyi-cagirdi-kremlinden-kuzey-kore-iddialarina-yanit-1089485313.html

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