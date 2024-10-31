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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/austin-ukrayna-ordusu-kuzey-kore-askerlerine-karsi-abd-silahlarini-kullanabilir-1089866206.html
Austin: Ukrayna ordusu Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabilir
Austin: Ukrayna ordusu Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabilir
Sputnik Türkiye
Pentagon şefi Austin, Ukrayna ordusunun özel askeri harekat bölgesinde Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahları kullanabileceğini belirtti. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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pentagon
özel askeri harekat
kuzey kore
asker
ukrayna ordusu
meşru müdafaa
moskova
pyongyang
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin gazetecilere yaptığı açıklamada, özel askeri harekat bölgesinde bulunmaları halinde Ukrayna ordusunun meşru müdafaa kapsamında Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabileceği tehdidinde bulundu.Austin, “Kuzey Kore askerleri bu çatışmada Rus askerleriyle birlikte savaşırlarsa, Ukraynalı askerler kendilerini savunma hakkını kullanacaklardır ve bunu bizim ve diğer ülkelerin sağladığı silahlarla yapacaklardır. Bu kaçınılmazdır” dedi.ABD'nin, Amerikan silahlarının Kuzey Kore askerlerine karşı kullanılmasına izin vermesi için her türlü nedene sahip olduğunu belirten Austin, ayrıca Pyongyang'ı Rusya'ya asker gönderme olasılığına karşı uyararak bunun ‘sonuçları’ olacağı tehdidinde bulundu.ABD Kongre üyesi Mike Turner, NATO'ya Ukrayna'da bulunmaları halinde Kuzey Kore askerlerine karşı doğrudan saldırı olasılığını değerlendirme çağrısı yaparken, Moskova ve Pyongyang, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'daki çatışmaya katıldığı iddialarını reddetti.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh daha önce ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmaya katılımı halinde Kuzey Kore askerlerine karşı Amerikan silahlarının kullanımına kısıtlama getirmeyeceğini ifade etmişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, Güney Kore’den bir heyetin Pazartesi günü ittifaka Kursk Bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'ya Kuzey Kore askeri personeli gönderildiğine dair ‘kanıtlar’ sunduğunu, ancak bu ‘kanıtların’ nelerden oluştuğunu açıklamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/guney-kore-disisleri-bakanligi-rus-elciyi-cagirdi-kremlinden-kuzey-kore-iddialarina-yanit-1089485313.html
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lloyd austin, pentagon, özel askeri harekat, kuzey kore, asker, ukrayna ordusu, meşru müdafaa, moskova, pyongyang, mike turner, nato, sabrina singh, mark rutte
lloyd austin, pentagon, özel askeri harekat, kuzey kore, asker, ukrayna ordusu, meşru müdafaa, moskova, pyongyang, mike turner, nato, sabrina singh, mark rutte

Austin: Ukrayna ordusu Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabilir

00:26 31.10.2024
© AP Photo / Olivier MatthysU.S. Secretary for Defense Lloyd J. Austin III speaks during a media conference after a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels
U.S. Secretary for Defense Lloyd J. Austin III speaks during a media conference after a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
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Pentagon şefi Austin, Ukrayna ordusunun özel askeri harekat bölgesinde Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahları kullanabileceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin gazetecilere yaptığı açıklamada, özel askeri harekat bölgesinde bulunmaları halinde Ukrayna ordusunun meşru müdafaa kapsamında Kuzey Kore askerlerine karşı ABD silahlarını kullanabileceği tehdidinde bulundu.
Austin, “Kuzey Kore askerleri bu çatışmada Rus askerleriyle birlikte savaşırlarsa, Ukraynalı askerler kendilerini savunma hakkını kullanacaklardır ve bunu bizim ve diğer ülkelerin sağladığı silahlarla yapacaklardır. Bu kaçınılmazdır” dedi.
ABD'nin, Amerikan silahlarının Kuzey Kore askerlerine karşı kullanılmasına izin vermesi için her türlü nedene sahip olduğunu belirten Austin, ayrıca Pyongyang'ı Rusya'ya asker gönderme olasılığına karşı uyararak bunun ‘sonuçları’ olacağı tehdidinde bulundu.
ABD Kongre üyesi Mike Turner, NATO'ya Ukrayna'da bulunmaları halinde Kuzey Kore askerlerine karşı doğrudan saldırı olasılığını değerlendirme çağrısı yaparken, Moskova ve Pyongyang, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'daki çatışmaya katıldığı iddialarını reddetti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh daha önce ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmaya katılımı halinde Kuzey Kore askerlerine karşı Amerikan silahlarının kullanımına kısıtlama getirmeyeceğini ifade etmişti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, Güney Kore’den bir heyetin Pazartesi günü ittifaka Kursk Bölgesi de dahil olmak üzere Rusya'ya Kuzey Kore askeri personeli gönderildiğine dair ‘kanıtlar’ sunduğunu, ancak bu ‘kanıtların’ nelerden oluştuğunu açıklamamıştı.
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