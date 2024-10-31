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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/moldova-anayasa-mahkemesi-ab-referandumunun-sonuclarini-tanidi-1089901854.html
Moldova Anayasa Mahkemesi AB referandumunun sonuçlarını tanıdı
Moldova Anayasa Mahkemesi AB referandumunun sonuçlarını tanıdı
Sputnik Türkiye
Moldova Anayasa Mahkemesi, AB üyeliği için anayasanın değiştirilmesine ilişkin referandumun sonuçlarını tanıdı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T21:41+0300
2024-10-31T21:41+0300
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Moldova Anayasa Mahkemesi Başkanı Domnica Manole yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumun sonuçlarını tanıdığını söyledi.Manole, “Mahkeme 20 Ekim'de yapılan anayasa referandumunun sonuçlarının onaylanmasına karar verdi” dedi.Manole, oylamaya seçmenlerin üçte birinden fazlası katıldığını ve çoğunluğunun anayasa değişikliğini desteklediğini kaydetti.Anayasa Mahkemesi'nin oturumu, muhalefetteki Komünistler Partisi ve Zafer Bloğu temsilcileri tarafından referandum sonuçlarının tanınmasına karşı düzenlenen gösteriler zemininde gerçekleşti.Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ile AB'ye üyelik referandumu, 20 Ekim'de yapılmıştı.Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı, Gagavuz Türkü, eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci olmuştu.3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için bir kez daha yarışacak.Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumda vatandaşların ‘Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılması için anayasanın değiştirilmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna yanıt vermesi isteniyordu. Oylamaya yaklaşık bir buçuk milyon seçmen katıldı. Seçmenlerin yüzde 50.46'sı lehte, yüzde 49.54'ü aleyhte oy kullandı. Böylece destekçiler ve karşıtlar arasındaki fark 13 bin 500 kişi oldu. Katılım eşiğinin yüzde 33.3 olduğu oylamada çoğunluğun lehte oy kullanması halinde referandum gerçekleşmiş sayılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-agit-moldovadaki-secim-ve-referandumda-esi-gorulmemis-duzeyde-ihlal-yapildigini-kabul-etti-1089894801.html
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moldova, anayasa mahkemesi, referandum, ab, entegrasyon, maya sandu, anayasa, seçmen, karar, onay
moldova, anayasa mahkemesi, referandum, ab, entegrasyon, maya sandu, anayasa, seçmen, karar, onay

Moldova Anayasa Mahkemesi AB referandumunun sonuçlarını tanıdı

21:41 31.10.2024
© Sputnik / Kirill KallinikovMoldova'da halk sandık başına gitti
Moldova'da halk sandık başına gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Moldova Anayasa Mahkemesi, AB üyeliği için anayasanın değiştirilmesine ilişkin referandumun sonuçlarını tanıdı.
Moldova Anayasa Mahkemesi Başkanı Domnica Manole yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumun sonuçlarını tanıdığını söyledi.
Manole, “Mahkeme 20 Ekim'de yapılan anayasa referandumunun sonuçlarının onaylanmasına karar verdi” dedi.
Manole, oylamaya seçmenlerin üçte birinden fazlası katıldığını ve çoğunluğunun anayasa değişikliğini desteklediğini kaydetti.
Anayasa Mahkemesi'nin oturumu, muhalefetteki Komünistler Partisi ve Zafer Bloğu temsilcileri tarafından referandum sonuçlarının tanınmasına karşı düzenlenen gösteriler zemininde gerçekleşti.
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ile AB'ye üyelik referandumu, 20 Ekim'de yapılmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı, Gagavuz Türkü, eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci olmuştu.

3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için bir kez daha yarışacak.
Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumda vatandaşların ‘Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılması için anayasanın değiştirilmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna yanıt vermesi isteniyordu. Oylamaya yaklaşık bir buçuk milyon seçmen katıldı. Seçmenlerin yüzde 50.46'sı lehte, yüzde 49.54'ü aleyhte oy kullandı. Böylece destekçiler ve karşıtlar arasındaki fark 13 bin 500 kişi oldu. Katılım eşiğinin yüzde 33.3 olduğu oylamada çoğunluğun lehte oy kullanması halinde referandum gerçekleşmiş sayılıyor.
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