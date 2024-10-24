Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm

Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkenin büyükelçiliklerine atama kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Galatasaray, başarılı bir mücadele ortaya koydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara'da terör saldırısı... Abdullah Ağar: ‘Birileri Türkiye’nin BRICS zirvesine katılmasından rahatsız olmuş olabilir’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
82 dk
HABER MASASI
Ülkemizde son zamanlarda artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya nasıl yavaşlatılıyor, kanunen haklarımız neler?
14:05
55 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
15:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:20
14 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
15:38
2 dk
ANKARA FARKI
TUSAŞ saldırısı ne anlama geliyor?
15:50
66 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:25
54 dk
PUTIN BRICS ZİRVESİ KAPANIŞINDA KONUŞUYOR
'Rusya'yı tehdit etmek anlamsız'
18:22
59 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye 'Dubai çikolatası' furyası: Turları bile başladı
20:04
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan terör: Son 10 yılda yaşananlar
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Havacılık devi Boeing 6 milyar dolar zarar etti
20:56
1 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türk savunma sanayisinde SAHA EXPO neden önemli?
21:12
3 dk
SESLİ HABER
BRICS'ten Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini kullandı
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/minik-mirayi-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-olay-nedeniyle-cok-uzgunum-1089646406.html
Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm
Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm
Sputnik Türkiye
Ordu'da okula başlayan 7 yaşındaki Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K.'nın yargılamasına devam edildi. Mahkemede... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:27+0300
2024-10-24T23:33+0300
türkiye
miray aslan
ordu
kaza
kaza sebebi
mahkeme
mahkeme kararı
tutuklama
tutuklama kararı
tutukluluk süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087589337_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_393ac97835fd750ff731f61a949bc796.jpg
Ordu'da uyum haftasında bahçede öğretmen Banu K.'nın çarparak ölümüne neden olduğu Miray Arslan'ın davasına devam edildi.Minik Miray uyum haftası kapsamında başladığı okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K. tarafından otomobil ile ezilerek hayatını kaybetmişti. Mahkemede 3. duruşmada konuşan öğretmen Banu K. “Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi. Beyanında sanığın güldüğünü belirten Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan “Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?” şeklinde konuştu.Mahkeme öğretmen Banu K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ogretmenin-okul-bahcesinde-araciyla-carparak-olumune-neden-oldugu-kucuk-miray-son-yolculuguna-1087590166.html
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087589337_0:210:720:750_1920x0_80_0_0_205d92be6b82fd57a0e701f2b23e5694.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
minik miray, ordu uyum haftası, miray arslan
minik miray, ordu uyum haftası, miray arslan

Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm

23:27 24.10.2024 (güncellendi: 23:33 24.10.2024)
© İHA-AW279991Ordu
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA-AW279991
Abone ol
Ordu'da okula başlayan 7 yaşındaki Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K.'nın yargılamasına devam edildi. Mahkemede iki çocuğunun kendisini evde beklediğini belirten öğretmen olaydan dolayı üzgün olduğunu açıkladı. Öğretmene tepki gösteren Miray Arslan'ın babası sanığın güldüğünü iddia etti.
Ordu'da uyum haftasında bahçede öğretmen Banu K.'nın çarparak ölümüne neden olduğu Miray Arslan'ın davasına devam edildi.
Minik Miray uyum haftası kapsamında başladığı okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K. tarafından otomobil ile ezilerek hayatını kaybetmişti. Mahkemede 3. duruşmada konuşan öğretmen Banu K. “Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi. Beyanında sanığın güldüğünü belirten Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan “Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?” şeklinde konuştu.
Mahkeme öğretmen Banu K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
TÜRKİYE
Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu küçük Miray son yolculuğuna uğurlandı
3 Eylül, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала