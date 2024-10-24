https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/minik-mirayi-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-olay-nedeniyle-cok-uzgunum-1089646406.html
Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm
Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm
Sputnik Türkiye
Ordu'da okula başlayan 7 yaşındaki Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K.'nın yargılamasına devam edildi. Mahkemede... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:27+0300
2024-10-24T23:27+0300
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Ordu'da uyum haftasında bahçede öğretmen Banu K.'nın çarparak ölümüne neden olduğu Miray Arslan'ın davasına devam edildi.Minik Miray uyum haftası kapsamında başladığı okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K. tarafından otomobil ile ezilerek hayatını kaybetmişti. Mahkemede 3. duruşmada konuşan öğretmen Banu K. “Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi. Beyanında sanığın güldüğünü belirten Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan “Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?” şeklinde konuştu.Mahkeme öğretmen Banu K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ogretmenin-okul-bahcesinde-araciyla-carparak-olumune-neden-oldugu-kucuk-miray-son-yolculuguna-1087590166.html
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minik miray, ordu uyum haftası, miray arslan
minik miray, ordu uyum haftası, miray arslan
Minik Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen: Olay nedeniyle çok üzgünüm
23:27 24.10.2024 (güncellendi: 23:33 24.10.2024)
Ordu'da okula başlayan 7 yaşındaki Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K.'nın yargılamasına devam edildi. Mahkemede iki çocuğunun kendisini evde beklediğini belirten öğretmen olaydan dolayı üzgün olduğunu açıkladı. Öğretmene tepki gösteren Miray Arslan'ın babası sanığın güldüğünü iddia etti.
Ordu'da uyum haftasında bahçede öğretmen Banu K.'nın çarparak ölümüne neden olduğu Miray Arslan'ın davasına devam edildi.
Minik Miray uyum haftası kapsamında başladığı okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni Banu K. tarafından otomobil ile ezilerek hayatını kaybetmişti. Mahkemede 3. duruşmada konuşan öğretmen Banu K. “Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi. Beyanında sanığın güldüğünü belirten Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan “Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?” şeklinde konuştu.
Mahkeme öğretmen Banu K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.