https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/metrobus-kazasinda-iddianame-tamamlandi-5-kisi-icin-15-yila-kadar-hapis-istendi-1089896183.html

Metrobüs kazasında iddianame tamamlandı: 5 kişi için 15 yıla kadar hapis istendi

Metrobüs kazasında iddianame tamamlandı: 5 kişi için 15 yıla kadar hapis istendi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir kişinin yaşamını yitirdiği metrobüs kazasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Beş kişi için 15 yıla kadar hapis cezası istendi, dört kişi için ise... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T17:13+0300

2024-10-31T17:13+0300

2024-10-31T17:13+0300

türkiye

metrobüs

kaza

küçükçekmece

iddianame

küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Metrobüs şoförünün 'beyaz yol' çalışmasında uyarı işaretlerini geç fark ederek ani ters manevra yapması sonucu gerçekleşen kazayla ilgili dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Kazayla ilgili soruşturmasını tamamlandı ve beş kişiyle ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.İddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turadörtn'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/iett-ilk-incelemelere-gore-kucukcekmecedeki-metrobus-kazasinin-sebebini-acikladi-1087429371.html

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