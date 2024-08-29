https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/iett-ilk-incelemelere-gore-kucukcekmecedeki-metrobus-kazasinin-sebebini-acikladi-1087429371.html

İETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı

İETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı

Sputnik Türkiye

İETT, Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kazanın, metrobüs şoförünün 'Beyaz Yol' çalışmasında uyarı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T18:44+0300

2024-08-29T18:44+0300

2024-08-29T18:44+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

iett

metrobüs

kaza

küçükçekmece

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İETT'den yapılan yazılı açıklamada, metrobüs hattında yaşanan trafik kazasında 1 yolcunun hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.Kazanın sebebiyle ilgili ilk inceleme sonuçlarına yer verilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Açıklamada, kazadan önce tüm metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yaptığı belirtilerek, "Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbul-sefakoyde-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var-1087401093.html

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Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, metrobüs, kaza, küçükçekmece