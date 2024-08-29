https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/iett-ilk-incelemelere-gore-kucukcekmecedeki-metrobus-kazasinin-sebebini-acikladi-1087429371.html
İETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı
İETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı
Sputnik Türkiye
İETT, Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kazanın, metrobüs şoförünün 'Beyaz Yol' çalışmasında uyarı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T18:44+0300
2024-08-29T18:44+0300
2024-08-29T18:44+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
iett
metrobüs
kaza
küçükçekmece
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İETT'den yapılan yazılı açıklamada, metrobüs hattında yaşanan trafik kazasında 1 yolcunun hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.Kazanın sebebiyle ilgili ilk inceleme sonuçlarına yer verilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Açıklamada, kazadan önce tüm metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yaptığı belirtilerek, "Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbul-sefakoyde-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var-1087401093.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, metrobüs, kaza, küçükçekmece
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, metrobüs, kaza, küçükçekmece
İETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı
İETT, Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kazanın, metrobüs şoförünün 'Beyaz Yol' çalışmasında uyarı işaretlerini geç fark ederek ani ters manevra yapmasıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
İETT'den yapılan yazılı açıklamada, metrobüs hattında yaşanan trafik kazasında 1 yolcunun hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Kazanın sebebiyle ilgili ilk inceleme sonuçlarına yer verilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:
İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir.
Açıklamada, kazadan önce tüm metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yaptığı belirtilerek, "Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.