https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-beklentileri-toplumun-her-kesiminde-iyilesiyor-1089880219.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentileri verilerini yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon görünümü ve... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:27+0300
2024-10-31T11:27+0300
2024-10-31T11:27+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)açıkladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
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mehmet şimşek, enflasyon, merkez bankası ,
mehmet şimşek, enflasyon, merkez bankası ,
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Merkez Bankası tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentileri verilerini yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumsu seyrin devam edeceğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)açıkladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor" dedi.
Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
“Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.”