https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-beklentileri-toplumun-her-kesiminde-iyilesiyor-1089880219.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentileri verilerini yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon görünümü ve... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:27+0300

2024-10-31T11:27+0300

2024-10-31T11:27+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)açıkladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verileriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimiza-duyulan-guven-ile-ulkemize-olan-ilgi-artarak-devam-1089807494.html

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mehmet şimşek, enflasyon, merkez bankası ,