https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/lubnan-basbakani-mikati-onumuzdeki-gunler-ya-da-saatlerde-israil-ile-ateskes-olabilecegini-soyledi-1089865759.html

Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi

Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söyledi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T00:51+0300

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2024-10-31T00:51+0300

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israil

lübnan

hizbullah

ateşkes

ateşkes anlaşması

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinın ardından ateşkes için umutlu olduğunu belirtti.Mikati, açıklamasında "Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum" ifadelerinde bulunarak, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında 'gizli' kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı" ifadesini kullanarak buradan Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu ve bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı.Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

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