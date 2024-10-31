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Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi
Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söyledi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinın ardından ateşkes için umutlu olduğunu belirtti.Mikati, açıklamasında "Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum" ifadelerinde bulunarak, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında 'gizli' kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı" ifadesini kullanarak buradan Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu ve bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı.Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/hizbullahin-yeni-lideri-kasimdan-ilk-aciklama-savas-ne-kadar-surerse-sursun-ateskes-istemek-gibi-1089858395.html
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israil, lübnan, hizbullah, ateşkes, ateşkes anlaşması
israil, lübnan, hizbullah, ateşkes, ateşkes anlaşması

Lübnan Başbakanı Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile ateşkes olabileceğini söyledi

00:51 31.10.2024
© Sputnik / WAEL HAMZEHLübnan Başbakanı Necip Mikati
Lübnan Başbakanı Necip Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / WAEL HAMZEH
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söyledi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinın ardından ateşkes için umutlu olduğunu belirtti.
Mikati, açıklamasında "Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum" ifadelerinde bulunarak, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında 'gizli' kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı" ifadesini kullanarak buradan Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu ve bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı.
Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan’daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkent Beyrut'taki vatandaşlar, Kasım'ın açıklamalarını televizyondan takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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