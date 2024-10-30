https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/hizbullahin-yeni-lideri-kasimdan-ilk-aciklama-savas-ne-kadar-surerse-sursun-ateskes-istemek-gibi-1089858395.html

Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan ilk açıklama: 'Savaş ne kadar sürerse sürsün, ateşkes istemek gibi bir niyetimiz yok'

Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan ilk açıklama: 'Savaş ne kadar sürerse sürsün, ateşkes istemek gibi bir niyetimiz yok'

Sputnik Türkiye

Hasan Nasrallah'ın halefi olarak göreve başlayan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile ateşkesi ancak kendi şartları ile kabul edeceklerini... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T18:46+0300

2024-10-30T18:46+0300

2024-10-30T18:46+0300

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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, hareketin başına resmen atanmasından bu yana yayınladığı ilk video mesajında, hareketin ateşkes istemeye niyeti olmadığını ve İsrail'e karşı ne kadar gerekirse o kadar direnmeye hazır olduğunu söyledi.Kasım açıklamasında, “İsrail ateşkes isterse kabul ederiz ama sadece bizim şartlarımızla. Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün ateşkes istemeyeceğiz” dedi.İsrail'in askerlerinin hayatını kurtarmak için güçlerini Lübnan çekmesini öneren Kasım, aksi takdirde İsrail askerleri arasındaki ölü ve yaralı sayısının artmaya devam edeceğini söyledi.Kasım, Lübnan hareketinin liderlik pozisyonlarını üstlenmeye hazır yeterli sayıda deneyimli ve eğitimli komutana ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki tam hakimiyetine rağmen kara kuvvetlerine karşı savaşmaya devam etmek ve İsrail topraklarını vurmak için cephede yeterli sayıda savaşçıya sahip olduğu konusunda da güvence verdi.'İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan niyeti açık'Hizbullah'ın Çarşamba akşamı Hasan Nasrallah'ın yerine geçeceğini açıklamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada Kasım, Hizbullah Şura liderliğine 'ağır' olarak nitelendirdiği bu yük için kendisini seçtikleri için teşekkür etti.“İsrail'in bizi bir saldırıyla şaşırtmak için bahaneye ihtiyacı yok, zira İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan niyeti açık” diyen Kasım, Hizbullah'ın son 11 ayda savaş istemediğini ancak kendisine bir savaş dayatılması halinde kazanmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.Kasım açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Kendisinin pratik programının Hasan Nasrallah'ın yaklaşımının bir devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Kasım, "Düşman İsrail 2006'dan bu yana her gün Lübnan'a saldırıyor. Direnişimiz topraklarımızı özgürleştirmek, işgale ve yayılmacı niyetlerine karşı koymak için var. Öngörülen gelişmeler çerçevesinde savaş yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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