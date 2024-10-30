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Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan ilk açıklama: 'Savaş ne kadar sürerse sürsün, ateşkes istemek gibi bir niyetimiz yok'
Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan ilk açıklama: 'Savaş ne kadar sürerse sürsün, ateşkes istemek gibi bir niyetimiz yok'
Sputnik Türkiye
Hasan Nasrallah'ın halefi olarak göreve başlayan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile ateşkesi ancak kendi şartları ile kabul edeceklerini... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T18:46+0300
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, hareketin başına resmen atanmasından bu yana yayınladığı ilk video mesajında, hareketin ateşkes istemeye niyeti olmadığını ve İsrail'e karşı ne kadar gerekirse o kadar direnmeye hazır olduğunu söyledi.Kasım açıklamasında, “İsrail ateşkes isterse kabul ederiz ama sadece bizim şartlarımızla. Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün ateşkes istemeyeceğiz” dedi.İsrail'in askerlerinin hayatını kurtarmak için güçlerini Lübnan çekmesini öneren Kasım, aksi takdirde İsrail askerleri arasındaki ölü ve yaralı sayısının artmaya devam edeceğini söyledi.Kasım, Lübnan hareketinin liderlik pozisyonlarını üstlenmeye hazır yeterli sayıda deneyimli ve eğitimli komutana ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki tam hakimiyetine rağmen kara kuvvetlerine karşı savaşmaya devam etmek ve İsrail topraklarını vurmak için cephede yeterli sayıda savaşçıya sahip olduğu konusunda da güvence verdi.'İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan niyeti açık'Hizbullah'ın Çarşamba akşamı Hasan Nasrallah'ın yerine geçeceğini açıklamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada Kasım, Hizbullah Şura liderliğine 'ağır' olarak nitelendirdiği bu yük için kendisini seçtikleri için teşekkür etti.“İsrail'in bizi bir saldırıyla şaşırtmak için bahaneye ihtiyacı yok, zira İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan niyeti açık” diyen Kasım, Hizbullah'ın son 11 ayda savaş istemediğini ancak kendisine bir savaş dayatılması halinde kazanmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.Kasım açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Kendisinin pratik programının Hasan Nasrallah'ın yaklaşımının bir devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Kasım, "Düşman İsrail 2006'dan bu yana her gün Lübnan'a saldırıyor. Direnişimiz topraklarımızı özgürleştirmek, işgale ve yayılmacı niyetlerine karşı koymak için var. Öngörülen gelişmeler çerçevesinde savaş yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
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lübnan, hizbullah, hasan nasrallah, naim kasım, şeyh naim kasım, israil, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
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Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan ilk açıklama: 'Savaş ne kadar sürerse sürsün, ateşkes istemek gibi bir niyetimiz yok'

18:46 30.10.2024
© AA / Anagha Subhash NairHizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan’daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkent Beyrut'taki vatandaşlar, Kasım'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.
Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan’daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkent Beyrut'taki vatandaşlar, Kasım'ın açıklamalarını televizyondan takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Anagha Subhash Nair
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Hasan Nasrallah'ın halefi olarak göreve başlayan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile ateşkesi ancak kendi şartları ile kabul edeceklerini dile getirerek savaşın ne kadar süreceği önemli olmaksızın devam edeceklerini vurguladı.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Naim Kasım, hareketin başına resmen atanmasından bu yana yayınladığı ilk video mesajında, hareketin ateşkes istemeye niyeti olmadığını ve İsrail'e karşı ne kadar gerekirse o kadar direnmeye hazır olduğunu söyledi.
Kasım açıklamasında, “İsrail ateşkes isterse kabul ederiz ama sadece bizim şartlarımızla. Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün ateşkes istemeyeceğiz” dedi.
İsrail'in askerlerinin hayatını kurtarmak için güçlerini Lübnan çekmesini öneren Kasım, aksi takdirde İsrail askerleri arasındaki ölü ve yaralı sayısının artmaya devam edeceğini söyledi.
Kasım, Lübnan hareketinin liderlik pozisyonlarını üstlenmeye hazır yeterli sayıda deneyimli ve eğitimli komutana ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki tam hakimiyetine rağmen kara kuvvetlerine karşı savaşmaya devam etmek ve İsrail topraklarını vurmak için cephede yeterli sayıda savaşçıya sahip olduğu konusunda da güvence verdi.

'İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan niyeti açık'

Hizbullah'ın Çarşamba akşamı Hasan Nasrallah'ın yerine geçeceğini açıklamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada Kasım, Hizbullah Şura liderliğine 'ağır' olarak nitelendirdiği bu yük için kendisini seçtikleri için teşekkür etti.
İsrail'in bizi bir saldırıyla şaşırtmak için bahaneye ihtiyacı yok, zira İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan niyeti açık” diyen Kasım, Hizbullah'ın son 11 ayda savaş istemediğini ancak kendisine bir savaş dayatılması halinde kazanmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.
Kasım açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
İran projemizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor ve inançlarımız ortak. Çünkü biz kimse adına değil, Lübnan'ı korumak, topraklarımızı özgürleştirmek ve Gazze'yi desteklemek için savaşıyoruz ve Gazze ve Lübnan'daki direnişin efsanevi kararlılığı nesillerimizin geleceğini şekillendirecek.
Kendisinin pratik programının Hasan Nasrallah'ın yaklaşımının bir devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Kasım, "Düşman İsrail 2006'dan bu yana her gün Lübnan'a saldırıyor. Direnişimiz topraklarımızı özgürleştirmek, işgale ve yayılmacı niyetlerine karşı koymak için var. Öngörülen gelişmeler çerçevesinde savaş yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
Naim Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
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