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Evin duvarında 'aksesuar' olarak kullanılıyordu: 19. yüzyıldan kalma kafatasının kimliği tespit edildi
Evin duvarında 'aksesuar' olarak kullanılıyordu: 19. yüzyıldan kalma kafatasının kimliği tespit edildi
Sputnik Türkiye
ABD'de bir evin duvarında asılı duran kafatasının kime ait olduğu, üzerinde yapılan DNA testleri sonucunda belirlenebildi. Defin kayıtlarının yapıldığı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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soruşturma
dna testi
mezar soygunu
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kimlik tespiti
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ABD'nin Illinois eyaletinde bir evin duvarında asılı duran kafatasının kime ait olduğu DNA testleri sonucunda ortaya çıktı. 1978'de bir mülk sahibi, evini yenilerken duvarda asılı duran bir kafatası buldu ve bunu polise bildirdi. Polis, konu hakkında soruşturma başlattı ancak davanın kapanmasıyla kafatası depolanmak üzere Batavia Depo Müzesi'ne gönderildi.Mart 2021'de müze denetçilerinin envanter sayımında tekrardan ortaya çıkan kafatası, adli tabibe yollandı. Yapılan DNA testleri sonucu kafatasının, 1866'da Indiana, Merrilville'de doğum sırasında ölen 17 yaşındaki Esther Granger adlı bir kadına ait olduğu bulundu.Araştırmacılar, kafatasından oluşturdukları DNA profilini, Esther Granger'ın büyük büyük torunu Wayne Silvar ile eşleştirebildi ve bu şekilde kadının kimliğini doğrulayabildi. Granger'ın kafatasının Batavia'ya nasıl geldiği hakkında bilgi edinemeyen yetkililer, defin kayıtlarının Indiana'da olduğunu saptadı. Adli tabibin basın bülteninde yaptığı konuşmasında, kafatasını mezar soyguncuları tarafından insan anatomisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen doktorlara satmak için gömüldüğü yerden çıkarabileceklerini tahmin etti. Kafatası, Ağustos 2024'te şehir mezarlığına gömüldü.
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abd, illinois, indiana, soruşturma, dna testi, mezar soygunu, kafatası, kimlik tespiti
abd, illinois, indiana, soruşturma, dna testi, mezar soygunu, kafatası, kimlik tespiti

Evin duvarında 'aksesuar' olarak kullanılıyordu: 19. yüzyıldan kalma kafatasının kimliği tespit edildi

10:15 25.10.2024
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
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ABD'de bir evin duvarında asılı duran kafatasının kime ait olduğu, üzerinde yapılan DNA testleri sonucunda belirlenebildi. Defin kayıtlarının yapıldığı bölgeden kilometrelerce uzakta bulunan kafatasının 19. yüzyılda yaşamış bir kadına ait olduğu tespit edildi.
ABD'nin Illinois eyaletinde bir evin duvarında asılı duran kafatasının kime ait olduğu DNA testleri sonucunda ortaya çıktı. 1978'de bir mülk sahibi, evini yenilerken duvarda asılı duran bir kafatası buldu ve bunu polise bildirdi. Polis, konu hakkında soruşturma başlattı ancak davanın kapanmasıyla kafatası depolanmak üzere Batavia Depo Müzesi'ne gönderildi.
Mart 2021'de müze denetçilerinin envanter sayımında tekrardan ortaya çıkan kafatası, adli tabibe yollandı. Yapılan DNA testleri sonucu kafatasının, 1866'da Indiana, Merrilville'de doğum sırasında ölen 17 yaşındaki Esther Granger adlı bir kadına ait olduğu bulundu.
Araştırmacılar, kafatasından oluşturdukları DNA profilini, Esther Granger'ın büyük büyük torunu Wayne Silvar ile eşleştirebildi ve bu şekilde kadının kimliğini doğrulayabildi. Granger'ın kafatasının Batavia'ya nasıl geldiği hakkında bilgi edinemeyen yetkililer, defin kayıtlarının Indiana'da olduğunu saptadı.
Adli tabibin basın bülteninde yaptığı konuşmasında, kafatasını mezar soyguncuları tarafından insan anatomisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen doktorlara satmak için gömüldüğü yerden çıkarabileceklerini tahmin etti. Kafatası, Ağustos 2024'te şehir mezarlığına gömüldü.
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