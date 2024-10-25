https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/evin-duvarinda-aksesuar-olarak-kullaniliyordu-19-yuzyildan-kalma-kafatasinin-kimligi-tespit-edildi-1089660300.html

Evin duvarında 'aksesuar' olarak kullanılıyordu: 19. yüzyıldan kalma kafatasının kimliği tespit edildi

Evin duvarında 'aksesuar' olarak kullanılıyordu: 19. yüzyıldan kalma kafatasının kimliği tespit edildi

Sputnik Türkiye

ABD'de bir evin duvarında asılı duran kafatasının kime ait olduğu, üzerinde yapılan DNA testleri sonucunda belirlenebildi. Defin kayıtlarının yapıldığı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T10:15+0300

2024-10-25T10:15+0300

2024-10-25T10:15+0300

yaşam

abd

illinois

indiana

soruşturma

dna testi

mezar soygunu

kafatası

kimlik tespiti

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ABD'nin Illinois eyaletinde bir evin duvarında asılı duran kafatasının kime ait olduğu DNA testleri sonucunda ortaya çıktı. 1978'de bir mülk sahibi, evini yenilerken duvarda asılı duran bir kafatası buldu ve bunu polise bildirdi. Polis, konu hakkında soruşturma başlattı ancak davanın kapanmasıyla kafatası depolanmak üzere Batavia Depo Müzesi'ne gönderildi.Mart 2021'de müze denetçilerinin envanter sayımında tekrardan ortaya çıkan kafatası, adli tabibe yollandı. Yapılan DNA testleri sonucu kafatasının, 1866'da Indiana, Merrilville'de doğum sırasında ölen 17 yaşındaki Esther Granger adlı bir kadına ait olduğu bulundu.Araştırmacılar, kafatasından oluşturdukları DNA profilini, Esther Granger'ın büyük büyük torunu Wayne Silvar ile eşleştirebildi ve bu şekilde kadının kimliğini doğrulayabildi. Granger'ın kafatasının Batavia'ya nasıl geldiği hakkında bilgi edinemeyen yetkililer, defin kayıtlarının Indiana'da olduğunu saptadı. Adli tabibin basın bülteninde yaptığı konuşmasında, kafatasını mezar soyguncuları tarafından insan anatomisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen doktorlara satmak için gömüldüğü yerden çıkarabileceklerini tahmin etti. Kafatası, Ağustos 2024'te şehir mezarlığına gömüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dunyanin-bu-zamana-kadar-yasamis-en-zengin-nesli-belli-oldu-refah-seviyelerine-kimse-erisemeyecek-1089518658.html

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Sputnik Türkiye

abd, illinois, indiana, soruşturma, dna testi, mezar soygunu, kafatası, kimlik tespiti