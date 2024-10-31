https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kirikkalede-baza-ile-karyola-arasina-sikisan-7-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1089896914.html
Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek hayatını kaybetti
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Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık Yusuf bebek yaşamını yitirdi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T17:22+0300
2024-10-31T17:22+0300
2024-10-31T17:22+0300
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Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta yaşayan Kübra K, 7 aylık bebeği Yusuf K'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/genetik-hastaliklarin-erken-teshisinden-tedavisine-topuk-kani-taramasinin-bilinmeyenleri-bir-damla-1089799748.html
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kırıkkale, bebek, koltuk
Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık Yusuf bebek yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta yaşayan Kübra K, 7 aylık bebeği Yusuf K'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.
Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.