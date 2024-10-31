https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kirikkalede-baza-ile-karyola-arasina-sikisan-7-aylik-bebek-hayatini-kaybetti-1089896914.html

Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık Yusuf bebek yaşamını yitirdi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T17:22+0300

2024-10-31T17:22+0300

2024-10-31T17:22+0300

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bebek

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Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta yaşayan Kübra K, 7 aylık bebeği Yusuf K'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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