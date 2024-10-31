https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/karga-sevip-video-paylasti-karakolluk-oldu-1089872283.html

Karga sevip video paylaştı, karakolluk oldu

Karga sevip video paylaştı, karakolluk oldu

Sputnik Türkiye

Sivas’ta üniversite öğrencisi Azra Boysak, kampüste rastladığı kargayı eline alarak sevdi. Videoyu gören ve karganın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T09:51+0300

2024-10-31T09:51+0300

2024-10-31T09:51+0300

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Sosyal medya hesabından yolda gördüğü kargayı sevdiği videoyu paylaşan genç kız karakolda ifade vermek zorunda kaldı. Azra Boysak, kargayı sahiplenmediğini söyledi ve 'Karga bende değil' dedi.Üniversite kampüsünde karga gördü, videoya aldıSivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencisi Azra Boysak kampüs içerisinde gezindiği sırada kendisiyle iletişim kurmaya çalışan kargayı fark ederek video kaydı aldı. Genç kadın karga ile vakit geçirdiği anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak takipçileri ile paylaştı. Birbirinden ilginç görüntülerin ortaya çıktığı olay sonrası genç kadın karakolluk oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyerek karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Karakolda ifade verdiOlay üzerine Azra Boysak karakola giderek ifade verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Azra Boysak, “Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj ve yorum da almıştım zaten. Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Ben zaten kargaları genel olarak kuşları çok seviyorum. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Videoyu çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü. Karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok insan oldu ve bunlardan bir tanesi beni şikâyet etmiş. Ama karga bende değil. Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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