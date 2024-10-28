https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sosyal-medyada-paylasilan-goruntuler-sonrasi-ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-ceza-1089769284.html

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada bir otomobilin ambulansa yol vermediği anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması sonrasında otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T22:37+0300

2024-10-28T22:37+0300

2024-10-28T22:37+0300

türkiye

sosyal medya

ambulans

sürücü

otomobil

ceza

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışma sonrası olayın D-400 karayolunda yaşandığı belirlendi.Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verilmesinin yanında sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçundan adli işlem başlatıldı. İdari para cezasının gerekçesi ise 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama' olarak belirlendi.

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sosyal medya, ambulans, sürücü, otomobil, ceza