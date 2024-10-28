https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sosyal-medyada-paylasilan-goruntuler-sonrasi-ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-ceza-1089769284.html
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada bir otomobilin ambulansa yol vermediği anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması sonrasında otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T22:37+0300
2024-10-28T22:37+0300
2024-10-28T22:37+0300
türkiye
sosyal medya
ambulans
sürücü
otomobil
ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışma sonrası olayın D-400 karayolunda yaşandığı belirlendi.Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verilmesinin yanında sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçundan adli işlem başlatıldı. İdari para cezasının gerekçesi ise 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-cimere-duygu-ve-dusuncelerinizi-yazabilirsiniz-1089768437.html
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sosyal medya, ambulans, sürücü, otomobil, ceza
sosyal medya, ambulans, sürücü, otomobil, ceza
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
Sosyal medyada bir otomobilin ambulansa yol vermediği anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması sonrasında otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışma sonrası olayın D-400 karayolunda yaşandığı belirlendi.
Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verilmesinin yanında sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçundan adli işlem başlatıldı.
İdari para cezasının gerekçesi ise 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama' olarak belirlendi.