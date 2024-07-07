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Rusya Teknoloji Üniversitesi MIREA Oda Korosu Kapadokya 2. Korolar Festivali’nde birincilik aldı

Rusya Teknoloji Üniversitesi MIREA Oda Korosu Kapadokya 2. Korolar Festivali’nde birincilik aldı

Sputnik Türkiye

Çok kültürlü repertuvarlarla birbirinden güçlü performanslara sahne olan Kapadokya 2. Korolar Festivali’ne katılan Rusya Teknoloji Üniversitesi MIREA Oda... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T21:28+0300

2024-07-07T21:28+0300

2024-07-07T21:28+0300

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde 2-6 Temmuz’da düzenlenen Kapadokya 2. Korolar Festivali’ne katılan Rusya Teknoloji Üniversitesi MIREA Oda Korosu unutulmaz performansı ile birincilik kazandı.Festival kapsamındaki konserler Kapadokya’nın iki tarihi mekanında, Perili Ozanlar Vadisi’nde ve Güray Müzesi’nde gerçekleşti. Rus oda korosu özel bir konsere ve festival gösterisine katılarak becerilerini sergiledi. Programda Rus ve yabancı klasikler, dini müzikler, türkü yorumları ve çağdaş bestecilerin eserleri yer aldı.Grubun performansı izleyiciler ve festivale katılan diğer korolar tarafından coşkuyla karşılandı, jüri ise seçilen repertuarın özgünlüğünü ve koronun mükemmel performansını takdir etti.Rusya Teknoloji Üniversitesi MIREA Oda Korosu Sanat Yönetmeni ve Şefi İvan Samoylov, “Türkiye’nin en iyi korolarından bazılarının sahne aldığı bu prestijli festivalde yer almak Oda Koromuz için büyük bir onurdur. Çeşitli ve değişik tarzlarda bir müzik programı sunduk ve en yüksek ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231020/rus-turk-kultur-ve-sanat-haftasi-ankarada-basladi-1076549080.html

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