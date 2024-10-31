https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-toplu-ulasima-zam-karari-7-kasimdan-itibaren-gecerli-olacak-1089882631.html

İzmir'de toplu ulaşıma zam kararı: 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

İzmir'de toplu ulaşıma zam kararı: 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. UKOME’nin bugün toplantısından toplu taşımaya yüzde 17 zam kararı çıktı. Yapılan zamla birlikte tam bilet 17.50... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T12:38+0300

2024-10-31T12:38+0300

2024-10-31T12:38+0300

ekonomi

ukome

izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

toplu taşıma

zam

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine zam geldi. UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

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Sputnik Türkiye

ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), toplu taşıma, zam