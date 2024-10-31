https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-toplu-ulasima-zam-karari-7-kasimdan-itibaren-gecerli-olacak-1089882631.html
İzmir'de toplu ulaşıma zam kararı: 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam kararı: 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. UKOME’nin bugün toplantısından toplu taşımaya yüzde 17 zam kararı çıktı. Yapılan zamla birlikte tam bilet 17.50... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T12:38+0300
2024-10-31T12:38+0300
2024-10-31T12:38+0300
ekonomi
ukome
izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
toplu taşıma
zam
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine zam geldi. UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakan-uraloglundan-toplu-ulasimda-tek-kart-donemi-aciklamasi-kredi-karti-olarak-da-kullanilabilecek-1089839770.html
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ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), toplu taşıma, zam
ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), toplu taşıma, zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam kararı: 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. UKOME’nin bugün toplantısından toplu taşımaya yüzde 17 zam kararı çıktı. Yapılan zamla birlikte tam bilet 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine zam geldi. UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.
İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17.50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu.
Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.