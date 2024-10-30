https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-iran-devrim-muhafizlarinin-kontrolundeki-sahrud-uzay-merkezini-vurdu-1089852188.html

'İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın kontrolündeki Şahrud Uzay Merkezi'ni vurdu'

'İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın kontrolündeki Şahrud Uzay Merkezi'ni vurdu'

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun 26 Ekim'de İran düzenlediği saldırılar sırasında Şahrud Uzay Merkezi'ni vurduğu kaydedildi. İran Devrim Muhafızları, önümüzdeki günlerde... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T16:22+0300

2024-10-30T16:22+0300

2024-10-30T16:22+0300

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israil ordusu

israil ordusu (idf)

iran devrim muhafızları

saldırı

şahrud uzay merkezi

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Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail'in İran'da Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından kontrol edilen Şahrud Uzay Merkezi'ni 26 Ekim'deki saldırılar sırasında vurduğunu belirtti.Planet Labs PBC'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine dayanan AP, Tahran'ın yaklaşık 370 km kuzeydoğusundaki Semnan vilayetinde bulunan uzay merkezinde oluşan hasarı da gösterdi.AP, görüntülerde uzay merkezinin ana binası ile bazı komşu binalarda ve hangarda oluşan hasarların belirgin olduğuna dikkat çekti.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (IISS) İran çalışmaları yapan füze uzmanı Fabian Hinz, AP'ye demecinde "Başka bir şey olma ihtimalini göz ardı edemeyiz ancak bu binanın İsrail saldırısı nedeniyle hasar gördüğü neredeyse kesin" dedi.'Yakında İran'a yıkıcı darbeler vuracağız'Bu arada Devrim Muhafızları Kolordusu İkinci Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nagdi, İran'ın yakında İsrail'e yıkıcı saldırılarla karşılık vereceği uyarısında bulundu. Nagdi, "Önümüzdeki günlerde Siyonist rejime daha da yıkıcı darbeler indiğini göreceksiniz. Kararlılığımız ve yaratıcılığımızla onları şaşırtacağız" ifadelerini kullandı.

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