İsrail, Suriye'nin Humus kentine saldırdı: Ölü ve yaralılar var
17:20 31.10.2024 (güncellendi: 17:23 31.10.2024)
© Sputnik / Ilja PitalewA Syrian army soldier inspects radar equipment at the Syrian Air Force base in Homs
© Sputnik / Ilja Pitalew
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Suriye'nin Humus kentinin El Kuseyr semtine saldırdığı, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Humus'un El Kuseyr ilçesindeki birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Öğle saatlerinde yaklaşık 35 dakikalık bir zaman dilimi içinde El Kuseyr'deki sanayi bölgesinin ve sivillerin yaşadığı konutların vurulduğunu belirten SANA, sanayi bölgesinde hasar meydana geldiğini aktardı.
Sham FM de, İsrail'in saldırıları sonucunda en az 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yerel kaynakların aktardıklarına göre İsrail'in hava saldırılarının hedefinde sanayi bölgesindeki bir askeri karargah, pazar yerindeki bir askeri karargah, Cusiye Sınır Kapısı ve El Kuseyr'in batısını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü yer aldı.
Humus ili, Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği bir bölge olarak biliniyor.
İsrail, Suriye krizinin patlak verdiği 2011 yılından beri Suriye topraklarındaki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri tesislere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Öğle saatlerinde yaklaşık 35 dakikalık bir zaman dilimi içinde El Kuseyr'deki sanayi bölgesinin ve sivillerin yaşadığı konutların vurulduğunu belirten SANA, sanayi bölgesinde hasar meydana geldiğini aktardı.
Sham FM de, İsrail'in saldırıları sonucunda en az 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yerel kaynakların aktardıklarına göre İsrail'in hava saldırılarının hedefinde sanayi bölgesindeki bir askeri karargah, pazar yerindeki bir askeri karargah, Cusiye Sınır Kapısı ve El Kuseyr'in batısını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü yer aldı.
Humus ili, Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği bir bölge olarak biliniyor.
İsrail, Suriye krizinin patlak verdiği 2011 yılından beri Suriye topraklarındaki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri tesislere zaman zaman saldırılar düzenliyor.