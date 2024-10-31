https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israil-basbakani-netanyahudan-abd-cikisi-taleplerine-mecbur-kaldigimda-hayir-diyorum-1089902442.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD çıkışı: 'Taleplerine mecbur kaldığımda hayır diyorum'

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD çıkışı: 'Taleplerine mecbur kaldığımda hayır diyorum'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ordunun yeni subaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Filistin'e ve Lübnan'a saldırıların devam edeceğini tüneller yok... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail Ordusu'nun yeni subaylarının mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.İsrail Ordusu mezuniyet töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Ateşkes isteyen devletleri kınayan Netanyahu, tüneller yok edilinceye kadar ve Hizbullah'ın yeni lideri öldürülene kadar saldıracaklarını belirtti. İran için ise İsrail'in hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi. İran hakkında konuşan Binyamin Netanyahu “İran'daki rejimin liderlerinin küstah sözleri, İsrail'in bugün İran'da her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtemez. Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz” dedi. 'ABD taleplerine hayır diyorum'ABD taleplerine mümkün olduğunda evet dediğini ancak mecbur hissettiğinde hayır dediğini açıkladı. ABD'nin desteğine ise teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahu-bugun-beni-oldurmeye-calisan-iranin-vekilleri-buyuk-bir-hata-yapti-1089448410.html

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