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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD çıkışı: 'Taleplerine mecbur kaldığımda hayır diyorum'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD çıkışı: 'Taleplerine mecbur kaldığımda hayır diyorum'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ordunun yeni subaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Filistin'e ve Lübnan'a saldırıların devam edeceğini tüneller yok... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail Ordusu'nun yeni subaylarının mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.İsrail Ordusu mezuniyet töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Ateşkes isteyen devletleri kınayan Netanyahu, tüneller yok edilinceye kadar ve Hizbullah'ın yeni lideri öldürülene kadar saldıracaklarını belirtti. İran için ise İsrail'in hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi. İran hakkında konuşan Binyamin Netanyahu “İran'daki rejimin liderlerinin küstah sözleri, İsrail'in bugün İran'da her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtemez. Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz” dedi. 'ABD taleplerine hayır diyorum'ABD taleplerine mümkün olduğunda evet dediğini ancak mecbur hissettiğinde hayır dediğini açıkladı. ABD'nin desteğine ise teşekkür etti.
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD çıkışı: 'Taleplerine mecbur kaldığımda hayır diyorum'

21:50 31.10.2024
© AAJoe Biden, Benyamin Netanyahu
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ordunun yeni subaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Filistin'e ve Lübnan'a saldırıların devam edeceğini tüneller yok edilinceye kadar ve Hizbullah lideri öldürülene kadar ateşkes yapılmayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerine ise mecbur kaldığında hayır dediğini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail Ordusu'nun yeni subaylarının mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.
İsrail Ordusu mezuniyet töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Ateşkes isteyen devletleri kınayan Netanyahu, tüneller yok edilinceye kadar ve Hizbullah'ın yeni lideri öldürülene kadar saldıracaklarını belirtti. İran için ise İsrail'in hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi. İran hakkında konuşan Binyamin Netanyahu “İran'daki rejimin liderlerinin küstah sözleri, İsrail'in bugün İran'da her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtemez. Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz” dedi.

'ABD taleplerine hayır diyorum'

ABD taleplerine mümkün olduğunda evet dediğini ancak mecbur hissettiğinde hayır dediğini açıkladı. ABD'nin desteğine ise teşekkür etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bugün beni öldürmeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı
19 Ekim, 21:09
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