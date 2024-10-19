https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahu-bugun-beni-oldurmeye-calisan-iranin-vekilleri-buyuk-bir-hata-yapti-1089448410.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Bugün beni öldürmeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı

İsrail Başbakanı Netanyahu: Bugün beni öldürmeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı

Sputnik Türkiye

Başbakan Netanyahu, Kayserya'daki evine yapılan İHA saldırısına tepki göstererek İranlı vekillerin suikast girişiminin 'büyük bir hata' olduğunu ve bu... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T21:09+0300

2024-10-19T21:09+0300

2024-10-19T21:09+0300

israil- filistin çatışması

israil

benyamin netanyahu

iha

saldırı

suikast

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi Kayserya'daki evinin bir İHA tarafından vurulmasının ardından açıklama yaptı gösterdi.Saldırı sırasında Netanyahu'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirtildi.“Bugün eşime ve bana suikast düzenlemeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasında, “Bu beni ya da İsrail'i gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak amacıyla düşmanlarımıza karşı yenileme savaşını sürdürmekten alıkoymayacaktır" cümlesini kaydetti.Netanyahu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahunun-evine-ihali-saldiri-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-1089425268.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, benyamin netanyahu, iha, saldırı, suikast