https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahu-bugun-beni-oldurmeye-calisan-iranin-vekilleri-buyuk-bir-hata-yapti-1089448410.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bugün beni öldürmeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bugün beni öldürmeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı
Sputnik Türkiye
Başbakan Netanyahu, Kayserya'daki evine yapılan İHA saldırısına tepki göstererek İranlı vekillerin suikast girişiminin 'büyük bir hata' olduğunu ve bu... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T21:09+0300
2024-10-19T21:09+0300
2024-10-19T21:09+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
iha
saldırı
suikast
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi Kayserya'daki evinin bir İHA tarafından vurulmasının ardından açıklama yaptı gösterdi.Saldırı sırasında Netanyahu'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirtildi.“Bugün eşime ve bana suikast düzenlemeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasında, “Bu beni ya da İsrail'i gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak amacıyla düşmanlarımıza karşı yenileme savaşını sürdürmekten alıkoymayacaktır" cümlesini kaydetti.Netanyahu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahunun-evine-ihali-saldiri-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-1089425268.html
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israil, benyamin netanyahu, iha, saldırı, suikast
israil, benyamin netanyahu, iha, saldırı, suikast
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bugün beni öldürmeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı
Başbakan Netanyahu, Kayserya'daki evine yapılan İHA saldırısına tepki göstererek İranlı vekillerin suikast girişiminin 'büyük bir hata' olduğunu ve bu girişimin İsrail'i durdurmayacağını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi Kayserya'daki evinin bir İHA tarafından vurulmasının ardından açıklama yaptı gösterdi.
Saldırı sırasında Netanyahu'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirtildi.
“Bugün eşime ve bana suikast düzenlemeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasında, “Bu beni ya da İsrail'i gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak amacıyla düşmanlarımıza karşı yenileme savaşını sürdürmekten alıkoymayacaktır" cümlesini kaydetti.
Netanyahu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
İranlılara ve şeytan üçgenindeki ortaklarına sesleniyorum: İsrail vatandaşlarına zarar veren herkes çok ağır bir bedel ödeyecektir. Teröristlerinizi ortadan kaldırmaya devam edeceğiz, rehinelerimizi Gazze'den eve getireceğiz, sakinlerimizi kuzeye geri döndüreceğiz. Savaş için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız ve bölgemizdeki güvenlik durumunu gelecek nesiller için değiştireceğiz.