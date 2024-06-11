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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/japonyada-yeni-yapilan-apartman-fuji-dagi-manzarasini-engelledigi-gerekcesiyle-yikilacak-1084705292.html
Japonya'da yeni yapılan apartman, 'Fuji Dağı' manzarasını engellediği gerekçesiyle yıkılacak
Japonya'da yeni yapılan apartman, 'Fuji Dağı' manzarasını engellediği gerekçesiyle yıkılacak
Sputnik Türkiye
Japonya'da yapımı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır apartmanın, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı manzarasını engellemesi nedeniyle yıkılacağı... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T09:37+0300
2024-06-11T09:37+0300
dünya
fuji dağı
japonya
apartman
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Sekisui House firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Tokyo'nun Kunitaçi bölgesinde 10 katlı ve 18 dairenin yer aldığı apartman, bölge sakinlerinin "Fuji Dağı manzarasını" engelledi.Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, inşaatı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır yapının, Fuji Dağı manzarasını kısmen engellediği yönünde şikayetlerini artırdı.İnşaat projesinde, "manzara üzerindeki etkinin yeterince dikkate alınmadığının kabul edildiği" bildirilen açıklamada, satışa hazır hale gelmesi yakın yapının yıkılmaya karar verildiği aktarıldı.Durumu "nadir" olarak nitelendiren müteaahhit firma, yıkımı kararını, mahalle sakinleriyle yapılan toplantılarda "kat sayısını düşürmek" dahil tekliflerin reddedilmesi sonrası aldı.Firmanın açıklamasında "Manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık. Sözleşme taraflarından da özür dileriz" ifadesi kullanıldı.Kunitaçi İstasyonu'na 10 dakika yürüme mesafesindeki yapının inşaatına Ocak 2023'te başlandığı ve daire fiyatlarının 70 milyon yenden (446 bin dolar) başladığı bildirildi.Sekisui House, inşaatın yıkılacağına yönelik Kunitaçi Belediyesine bildirim yapıldığını ve yıkım maliyetlerini de karşılayacağını bildirdi.Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Miras Listesi"nde bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/guney-koreden-kuzeye-sinirda-uyari-atesi-1084702044.html
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fuji dağı, japonya, apartman, manzara, konut
fuji dağı, japonya, apartman, manzara, konut

Japonya'da yeni yapılan apartman, 'Fuji Dağı' manzarasını engellediği gerekçesiyle yıkılacak

09:37 11.06.2024
© AP Photo / ITSUO INOUYEJaponya Fuji yanardağı
Japonya Fuji yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / ITSUO INOUYE
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Japonya'da yapımı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır apartmanın, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı manzarasını engellemesi nedeniyle yıkılacağı bildirildi.
Sekisui House firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Tokyo'nun Kunitaçi bölgesinde 10 katlı ve 18 dairenin yer aldığı apartman, bölge sakinlerinin "Fuji Dağı manzarasını" engelledi.
Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, inşaatı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır yapının, Fuji Dağı manzarasını kısmen engellediği yönünde şikayetlerini artırdı.
İnşaat projesinde, "manzara üzerindeki etkinin yeterince dikkate alınmadığının kabul edildiği" bildirilen açıklamada, satışa hazır hale gelmesi yakın yapının yıkılmaya karar verildiği aktarıldı.
Durumu "nadir" olarak nitelendiren müteaahhit firma, yıkımı kararını, mahalle sakinleriyle yapılan toplantılarda "kat sayısını düşürmek" dahil tekliflerin reddedilmesi sonrası aldı.
Firmanın açıklamasında "Manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık. Sözleşme taraflarından da özür dileriz" ifadesi kullanıldı.
Kunitaçi İstasyonu'na 10 dakika yürüme mesafesindeki yapının inşaatına Ocak 2023'te başlandığı ve daire fiyatlarının 70 milyon yenden (446 bin dolar) başladığı bildirildi.
Sekisui House, inşaatın yıkılacağına yönelik Kunitaçi Belediyesine bildirim yapıldığını ve yıkım maliyetlerini de karşılayacağını bildirdi.
Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Miras Listesi"nde bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.
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