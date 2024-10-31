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HRW uyardı: Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskılar ciddi sonuçlar doğurabilir
HRW uyardı: Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskılar ciddi sonuçlar doğurabilir
Sputnik Türkiye
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne uygulanan baskıların ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarsında... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T22:49+0300
2024-10-31T22:48+0300
insan hakları izleme örgütü (hrw)
ukrayna ortodoks kilisesi
moskova patrikhanesi
ukrayna
kiev
rusya
yüksek rada
venedik komisyonu
agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr)
rus ortodoks kilisesi
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kiev makamları tarafından kabul edilen Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların yasaklanmasına ilişkin yasanın çok geniş kapsamlı olduğunu ve Ukraynalıların hakları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, uluslararası bir uzman değerlendirmesi yapılıncaya kadar yasanın uygulanmasının askıya alınması çağrısında bulundu.Örgütten yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılı dini kuruluşları yasaklayan yeni yasası çok geniş kapsamlı ve Ukraynalıların dini özgürlük hakları açısından ciddi sonuçlar doğurabilir” ifadelerine yer verildi.İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kiev makamlarının yasanın uygulanmasını askıya alması ve Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nden, yasanın insan haklarına saygı gözetilerek revize edilmesine temel teşkil edecek bir uzman analizi yapmalarını istemesi gerektiğine inanıyor.Ağustos ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/nebenzya-zelenskiy-ukraynalilarin-rusyanin-yeni-bolgelerine-tasinmasi-karsisinda-cileden-cikiyor-1089900997.html
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insan hakları izleme örgütü (hrw), ukrayna ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, ukrayna, kiev, rusya, yüksek rada, venedik komisyonu, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), rus ortodoks kilisesi
insan hakları izleme örgütü (hrw), ukrayna ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, ukrayna, kiev, rusya, yüksek rada, venedik komisyonu, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), rus ortodoks kilisesi

HRW uyardı: Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskılar ciddi sonuçlar doğurabilir

22:49 31.10.2024
© SputnikUkrayna Ortodoks Kilisesi
Ukrayna Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne uygulanan baskıların ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarsında bulundu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kiev makamları tarafından kabul edilen Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların yasaklanmasına ilişkin yasanın çok geniş kapsamlı olduğunu ve Ukraynalıların hakları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, uluslararası bir uzman değerlendirmesi yapılıncaya kadar yasanın uygulanmasının askıya alınması çağrısında bulundu.
Örgütten yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılı dini kuruluşları yasaklayan yeni yasası çok geniş kapsamlı ve Ukraynalıların dini özgürlük hakları açısından ciddi sonuçlar doğurabilir” ifadelerine yer verildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kiev makamlarının yasanın uygulanmasını askıya alması ve Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nden, yasanın insan haklarına saygı gözetilerek revize edilmesine temel teşkil edecek bir uzman analizi yapmalarını istemesi gerektiğine inanıyor.
Ağustos ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.
Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Nebenzya: Zelenskiy, Ukraynalıların Rusya'nın yeni bölgelerine taşınması karşısında çileden çıkıyor
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