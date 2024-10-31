https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hazinenin-vergi-disi-normal-gelirleri-yilin-ucuncu-ceyreginde-82-milyar-lira-oldu-1089902578.html
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8.2 milyar lira oldu
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8.2 milyar lira oldu
Sputnik Türkiye
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T22:18+0300
2024-10-31T22:18+0300
2024-10-31T22:20+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
gelir
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kamu iktisadi teşebbüsler (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 6 milyar 562 milyon 648 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 652 milyon 926 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 57 bin 804 lira oldu.Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1089891410.html
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hazine vergi dışı gelirler, hazine vergi dışı gelirler 2024
hazine vergi dışı gelirler, hazine vergi dışı gelirler 2024
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8.2 milyar lira oldu
22:18 31.10.2024 (güncellendi: 22:20 31.10.2024)
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kamu iktisadi teşebbüsler (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 6 milyar 562 milyon 648 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 652 milyon 926 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 57 bin 804 lira oldu.
Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı.