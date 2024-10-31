https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hazinenin-vergi-disi-normal-gelirleri-yilin-ucuncu-ceyreginde-82-milyar-lira-oldu-1089902578.html

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8.2 milyar lira oldu

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8.2 milyar lira oldu

Sputnik Türkiye

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

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hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kamu iktisadi teşebbüsler (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 6 milyar 562 milyon 648 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 652 milyon 926 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 57 bin 804 lira oldu.Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1089891410.html

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hazine vergi dışı gelirler, hazine vergi dışı gelirler 2024