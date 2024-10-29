https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimiza-duyulan-guven-ile-ulkemize-olan-ilgi-artarak-devam-1089807494.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyguladıkları programa duyulan güvenin ve... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T18:38+0300

2024-10-29T18:38+0300

2024-10-29T18:38+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

suudi arabistan

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden 'Future Investment Initiative' için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-simsek-en-kotusu-geride-kaldi-enflasyon-dusuyor-1089797514.html

suudi arabistan

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, suudi arabistan