https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimiza-duyulan-guven-ile-ulkemize-olan-ilgi-artarak-devam-1089807494.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyguladıkları programa duyulan güvenin ve... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T18:38+0300
2024-10-29T18:38+0300
2024-10-29T18:38+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
suudi arabistan
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden 'Future Investment Initiative' için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-simsek-en-kotusu-geride-kaldi-enflasyon-dusuyor-1089797514.html
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, suudi arabistan
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, suudi arabistan
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyguladıkları programa duyulan güvenin ve Türkiye'ye olan ilginin artarak devam ettiğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek" ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden 'Future Investment Initiative' için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:
Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda, programımızda katettiğimiz mesafeyi, önümüzdeki dönem politikalarımızı ve bölgesel risklere dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek.
Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.