Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında karar yazısı: 'Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ozer-hakkinda-karar-yazisi-makam-odasindaki-aramada-orgut-lehine-yayin-1089868644.html
Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında karar yazısı: 'Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu'
Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında karar yazısı: 'Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu'
Sputnik Türkiye
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T04:38+0300
2024-10-31T04:38+0300
türkiye
tutuklama
tutuklama kararı
ahmet özer
chp
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt belediye başkanlığı
pkk/kck
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_68:0:1300:693_1920x0_80_0_0_6e07b944759f39e22d780b3330845aa7.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Karar yazısında Ahmet Özer'in üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında 'örgütsel fayda' sağlayan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, Özer'in iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu kişilerin 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulunduŞüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ozerin-ifadesi-hicbir-orgutle-ilgim-yoktur-bunu-tamamen-reddediyorum-1089868449.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_225:0:1149:693_1920x0_80_0_0_974fed4741d2cbdb92e5aebd6fe2b7b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet özer, ahmet özer iddianame, ahmet özer savcılık, esenyurt belediye başkanı, ahmet özer kimdir, esenyurt belediye başkanı hangi partiden, oğuzhan bingöl, esenyurt belediyesi hangi parti, ahmet özer nereli, remzi kartal, esenyurt belediyesi, esenyurt, ahmet özer hangi parti, ahmet ozer, esenyurt hangi parti, esenyurt belediye başkanı gözaltı, akın gürlek, oğuzhan bingöl kimdir, beşiktaş kaymakamı, esenyurt belediye başkanı nereli, kayyum, esenyurt belediye başkanı ahmet özer, ahmet özer neden gözaltına alındı, orhan miroğlu, esenyurt belediyesi hangi parti kazandı 2024, esenyurt belediye başkanı neden gözaltına alındı, esenyurt belediye başkanı kim, ahmet ozer kimdir, sözcü, milliyet, ahmet özer esenyurt, esenyurt belediye başkanı hangi parti, esenyurt son dakika, prof dr ahmet özer kimdir, ahmet özer hangi partiden, esenyurt belediye, esenyurt belediye başkanı ahmet özer nereli, en son haber, esenyurt belediye başkanı hangi partili, prof. dr. ahmet özer, prof.dr. ahmet özer, prof dr ahmet özer, esenyurt haber, esenyurt belediye hangi parti, milliyet haber,
ahmet özer, ahmet özer iddianame, ahmet özer savcılık, esenyurt belediye başkanı, ahmet özer kimdir, esenyurt belediye başkanı hangi partiden, oğuzhan bingöl, esenyurt belediyesi hangi parti, ahmet özer nereli, remzi kartal, esenyurt belediyesi, esenyurt, ahmet özer hangi parti, ahmet ozer, esenyurt hangi parti, esenyurt belediye başkanı gözaltı, akın gürlek, oğuzhan bingöl kimdir, beşiktaş kaymakamı, esenyurt belediye başkanı nereli, kayyum, esenyurt belediye başkanı ahmet özer, ahmet özer neden gözaltına alındı, orhan miroğlu, esenyurt belediyesi hangi parti kazandı 2024, esenyurt belediye başkanı neden gözaltına alındı, esenyurt belediye başkanı kim, ahmet ozer kimdir, sözcü, milliyet, ahmet özer esenyurt, esenyurt belediye başkanı hangi parti, esenyurt son dakika, prof dr ahmet özer kimdir, ahmet özer hangi partiden, esenyurt belediye, esenyurt belediye başkanı ahmet özer nereli, en son haber, esenyurt belediye başkanı hangi partili, prof. dr. ahmet özer, prof.dr. ahmet özer, prof dr ahmet özer, esenyurt haber, esenyurt belediye hangi parti, milliyet haber,

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında karar yazısı: 'Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu'

04:38 31.10.2024
© İHAAhmet Özer
Ahmet Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA
Abone ol
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki karar yazısında, tespitler sonucunda Özer'in, süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair kanaat oluştuğu vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Karar yazısında Ahmet Özer'in üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.
Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında 'örgütsel fayda' sağlayan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, Özer'in iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.
Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu kişilerin 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.

Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu

Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.
Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.
Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.
Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.
Oğuzhan Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
TÜRKİYE
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesi: 'Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum'
03:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала