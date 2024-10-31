https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ozer-hakkinda-karar-yazisi-makam-odasindaki-aramada-orgut-lehine-yayin-1089868644.html

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında karar yazısı: 'Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu'

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında karar yazısı: 'Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu'

Sputnik Türkiye

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T04:38+0300

2024-10-31T04:38+0300

2024-10-31T04:38+0300

türkiye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Karar yazısında Ahmet Özer'in üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında 'örgütsel fayda' sağlayan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, Özer'in iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu kişilerin 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulunduŞüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ozerin-ifadesi-hicbir-orgutle-ilgim-yoktur-bunu-tamamen-reddediyorum-1089868449.html

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