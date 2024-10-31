https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/e-ticarette-yeni-donem-uygunsuz-urun-24-saatte-kaldirilacak-1089872823.html

E-ticarette yeni dönem: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak

E-ticarette yeni dönem: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, e-ticarete yönelik yeni önlemler alındığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T10:00+0300

2024-10-31T10:00+0300

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türkiye

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e-ticaret

ticaret bakanlığı

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E-ticarette satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Uygun olmayan ürünler de 24 saat içerisinde kaldırılacak.Resmi Gazete'de yayımlandıBakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı: Türkçe uyarı zorunluBuna göre ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Bu sayede vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri belirtildi.Uygunsuz ürün 24 saatte kalkacakAyrıca herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı belirlenen uygunsuz ürünlerin satışının tespiti halinde bunların 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan platformlar, "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Vatandaşlar, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek. Ayrıca uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek.

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