https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/e-ticarette-yeni-donem-uygunsuz-urun-24-saatte-kaldirilacak-1089872823.html
E-ticarette yeni dönem: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
E-ticarette yeni dönem: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, e-ticarete yönelik yeni önlemler alındığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T10:00+0300
2024-10-31T10:00+0300
2024-10-31T10:00+0300
türkiye
ticaret
e-ticaret
ticaret bakanlığı
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E-ticarette satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Uygun olmayan ürünler de 24 saat içerisinde kaldırılacak.Resmi Gazete'de yayımlandıBakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı: Türkçe uyarı zorunluBuna göre ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Bu sayede vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri belirtildi.Uygunsuz ürün 24 saatte kalkacakAyrıca herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı belirlenen uygunsuz ürünlerin satışının tespiti halinde bunların 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan platformlar, "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Vatandaşlar, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek. Ayrıca uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakanlik-yasaklanan-sac-kurutma-makinesi-markasini-duyurdu-fotografini-can-guvenligi-tehlikesi-1089842060.html
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e ticaret, ticaret bakanlığı, resmi gazete, resmi gazete ticaret bakanlığı, e-ticaret ürün 24 saat
e ticaret, ticaret bakanlığı, resmi gazete, resmi gazete ticaret bakanlığı, e-ticaret ürün 24 saat
E-ticarette yeni dönem: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
Ticaret Bakanlığı, e-ticarete yönelik yeni önlemler alındığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, satış ilanlarında Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri zorunlu hale getirildi. Ayrıca, uygunsuz ürünlerin tespiti durumunda satış ilanları 24 saat içinde kaldırılacak ve erişimleri engellenecek.
E-ticarette satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Uygun olmayan ürünler de 24 saat içerisinde kaldırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiğini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı: Türkçe uyarı zorunlu
Buna göre ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Bu sayede vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri belirtildi.
Uygunsuz ürün 24 saatte kalkacak
Ayrıca herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı belirlenen uygunsuz ürünlerin satışının tespiti halinde bunların 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.
Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan platformlar, "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Vatandaşlar, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek. Ayrıca uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek.