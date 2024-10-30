https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakanlik-yasaklanan-sac-kurutma-makinesi-markasini-duyurdu-fotografini-can-guvenligi-tehlikesi-1089842060.html

Bakanlık yasaklanan saç kurutma makinesi markasını duyurdu: Fotoğrafını 'can güvenliği tehlikesi' diyerek paylaştı

Bakanlık yasaklanan saç kurutma makinesi markasını duyurdu: Fotoğrafını 'can güvenliği tehlikesi' diyerek paylaştı

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlık verdiği fotoğraflı ilan ile Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T13:42+0300

2024-10-30T13:42+0300

2024-10-30T14:26+0300

türkiye

saç kurutma makinesi

sanayi ve teknoloji bakanlığı

güvensiz ürün

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, saç kurutma makinelerinden birinin markasıyla ilgili ilan verdi ve 'can güvenliği' tehdidi içeriyor dedi. Bakanlık ürünlerin toplatılması kararını da duyurdu.Saç kurutma makinesi uyarısı: İnsan sağlığını tehdit ediyorSanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir ürün hakkında açıklama geldi. Bakanlık, tehlikeli bulunan saç kurutma makinesinin model ve markası ile gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ürünün derhal iade edilmesi istendiği yer aldı.Bakanlık yasakladı, imha edilecekBakanlığın verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı:'Derhal iade edin'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/taklit-tagsis-yapilan-liste-guncellendi-urun-sayisi-700u-gecti-1089721919.html

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