https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakanlik-yasaklanan-sac-kurutma-makinesi-markasini-duyurdu-fotografini-can-guvenligi-tehlikesi-1089842060.html
Bakanlık yasaklanan saç kurutma makinesi markasını duyurdu: Fotoğrafını 'can güvenliği tehlikesi' diyerek paylaştı
Bakanlık yasaklanan saç kurutma makinesi markasını duyurdu: Fotoğrafını 'can güvenliği tehlikesi' diyerek paylaştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlık verdiği fotoğraflı ilan ile Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T13:42+0300
2024-10-30T13:42+0300
2024-10-30T14:26+0300
türkiye
saç kurutma makinesi
sanayi ve teknoloji bakanlığı
güvensiz ürün
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, saç kurutma makinelerinden birinin markasıyla ilgili ilan verdi ve 'can güvenliği' tehdidi içeriyor dedi. Bakanlık ürünlerin toplatılması kararını da duyurdu.Saç kurutma makinesi uyarısı: İnsan sağlığını tehdit ediyorSanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir ürün hakkında açıklama geldi. Bakanlık, tehlikeli bulunan saç kurutma makinesinin model ve markası ile gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ürünün derhal iade edilmesi istendiği yer aldı.Bakanlık yasakladı, imha edilecekBakanlığın verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı:'Derhal iade edin'
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Bakanlık yasaklanan saç kurutma makinesi markasını duyurdu: Fotoğrafını 'can güvenliği tehlikesi' diyerek paylaştı
13:42 30.10.2024 (güncellendi: 14:26 30.10.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlık verdiği fotoğraflı ilan ile Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin satılmasının yasaklandığını duyurdu. İlanda bu ürünü kullananların en kısa zamanda verilen adrese geri iade etmesi istendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, saç kurutma makinelerinden birinin markasıyla ilgili ilan verdi ve 'can güvenliği' tehdidi içeriyor dedi. Bakanlık ürünlerin toplatılması kararını da duyurdu.
Saç kurutma makinesi uyarısı: İnsan sağlığını tehdit ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir ürün hakkında açıklama geldi. Bakanlık, tehlikeli bulunan saç kurutma makinesinin model ve markası ile gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ürünün derhal iade edilmesi istendiği yer aldı.
Bakanlık yasakladı, imha edilecek
Bakanlığın verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı:
"Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi' piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.
Aşağıda tabloda bulunan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri' Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."