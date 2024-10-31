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Donald Trump, Joe Biden'ın Trump destekçilerine 'çöp' demesi üzerine çöp kamyonunda poz verdi
Donald Trump, Joe Biden'ın Trump destekçilerine 'çöp' demesi üzerine çöp kamyonunda poz verdi
Sputnik Türkiye
ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın, Trump destekçilerine 'çöp' ifadesini kullanmasının ardından Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, çöp kamyonuna binerken... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T10:53+0300
2024-10-31T10:53+0300
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ABD Devlet Başkanlık seçimlerine az kala, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Trump destekçilerine 'çöp' ifadesini kullanmasının üzerine çöp kamyonuna bindi. Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın bir gün önce yaptığı, 'Trump'ın destekçilerinin çöp olduğunu' ima eden bir söze dikkat çekmek istedi.Adını taşıyan Boeing 757 uçağının merdivenlerinden inen Donald Trump, yine adını taşıyan bir çöp kamyonuna bindi. Üstünde turuncu renkli güvenlik yeleği giyen Trump "Çöp kamyonumu nasıl buldun? Bu Kamala ve Joe Biden'ın anısına" dedi.Hafta sonu yapılan Trump mitinginde, konuşan Tony Hinchcliffe Porto Rikolular için yaptığı yorumuyla büyük tepki çekmişti. Çöp kamyonunun içinden konuşan Trump, 'şahıs hakkında hiçbir şey bilmediğini, bir açıklama yaptığını duyduğunu ancak bunun şahısın kendi açıklaması olduğunu ve bu yorumun kendi görüşlerini yansıtmadığını' söyledi. Trump, "Porto Riko'yu seviyorum ve Porto Riko da beni seviyor" dedi.Ne olmuştu?Hafta sonu Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçiler tarafından yapılan mitingde Porto Riko'yu yüzen bir çöp adası olarak aşağılayan bir komedyenin yorumları büyük tepki yaratmıştı. Bunun üzerine Çarşamba günü konuşma yapan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, "Ortada gördüğüm tek çöp onun destekçileri" demişti.Trump destekçileri tarafından büyük tepki alan Biden, daha sonra bu yorumuna ilişkin açıklama yapma gereği duymuş, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, Biden'ın aslında mitingde bu yorumu yapan kişiyi kastettiğini savunmuştu. 2024 ABD seçimleri ne zaman?ABD Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Son derece büyük tartışmalara sahne olan ve adaylar arasındaki gerilimin hızla yükseldiği seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump.
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abd, abd seçimleri, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , seçim, donald trump, joe biden, boeing 757

Donald Trump, Joe Biden'ın Trump destekçilerine 'çöp' demesi üzerine çöp kamyonunda poz verdi

10:53 31.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın, Trump destekçilerine 'çöp' ifadesini kullanmasının ardından Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, çöp kamyonuna binerken görüntülendi. Joe Biden'ın anısına çöp kamyonuna bindiğini söyleyen Trump,
ABD Devlet Başkanlık seçimlerine az kala, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Trump destekçilerine 'çöp' ifadesini kullanmasının üzerine çöp kamyonuna bindi. Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın bir gün önce yaptığı, 'Trump'ın destekçilerinin çöp olduğunu' ima eden bir söze dikkat çekmek istedi.
Adını taşıyan Boeing 757 uçağının merdivenlerinden inen Donald Trump, yine adını taşıyan bir çöp kamyonuna bindi. Üstünde turuncu renkli güvenlik yeleği giyen Trump "Çöp kamyonumu nasıl buldun? Bu Kamala ve Joe Biden'ın anısına" dedi.
Hafta sonu yapılan Trump mitinginde, konuşan Tony Hinchcliffe Porto Rikolular için yaptığı yorumuyla büyük tepki çekmişti. Çöp kamyonunun içinden konuşan Trump, 'şahıs hakkında hiçbir şey bilmediğini, bir açıklama yaptığını duyduğunu ancak bunun şahısın kendi açıklaması olduğunu ve bu yorumun kendi görüşlerini yansıtmadığını' söyledi. Trump, "Porto Riko'yu seviyorum ve Porto Riko da beni seviyor" dedi.

Ne olmuştu?

Hafta sonu Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçiler tarafından yapılan mitingde Porto Riko'yu yüzen bir çöp adası olarak aşağılayan bir komedyenin yorumları büyük tepki yaratmıştı. Bunun üzerine Çarşamba günü konuşma yapan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, "Ortada gördüğüm tek çöp onun destekçileri" demişti.
Trump destekçileri tarafından büyük tepki alan Biden, daha sonra bu yorumuna ilişkin açıklama yapma gereği duymuş, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, Biden'ın aslında mitingde bu yorumu yapan kişiyi kastettiğini savunmuştu.

2024 ABD seçimleri ne zaman?

ABD Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Son derece büyük tartışmalara sahne olan ve adaylar arasındaki gerilimin hızla yükseldiği seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
DÜNYA
Beyaz Saray karıştı: 'ABD Devlet Başkanı Biden, Trump destekçilerine çöp dedi' iddiası
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