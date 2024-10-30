https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/beyaz-saray-karisti-abd-devlet-baskani-biden-trump-destekcilerine-cop-dedi-iddiasi-1089845287.html

Beyaz Saray karıştı: 'ABD Devlet Başkanı Biden, Trump destekçilerine çöp dedi' iddiası

Beyaz Saray karıştı: 'ABD Devlet Başkanı Biden, Trump destekçilerine çöp dedi' iddiası

Sputnik Türkiye

ABD Başkanlık seçimlerine bir hafta kala, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerine 'çöp' demesi... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T15:16+0300

2024-10-30T15:16+0300

2024-10-30T15:16+0300

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ABD Devlet Başkanı Joe Biden, hızla viral olan bir videoda Donald Trump destekçilerine 'çöp' demesi gündem oldu. Trump destekçileri arasında tepkiye yol açan bu görüntü üzerine Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Hızla yayılan videoda Biden, "Dışarıda gördüğüm tek çöp, destekçileri... Latinlerin şeytanlaştırılması, vicdansızca ve Amerikalıların yapacağı bir şey değil" sözlerini sarfettiği görülüyor.Biden'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada, 'Trump'ı hapse atmalıyız' sözleri ve geçen gün yayılan videoda Trump destekçileri için 'çöp' ifadesini 'kullanması', Trump'ı ve destekçilerini rahatsız etti. Biden'a tepki gösteren Trump, "Joe Biden destekçilerimize 'çöp' diyor. Amerikan halkını sevmiyorsanız Amerika'yı yönetemezsiniz" dedi.Tepkilerin üzerine Beyaz Saray'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Biden'ın konuşmasında 'gerçekte ne demek istediği' anlatılan açıklamada, başkanın Trump destekçilerinden değil, 'Madison Square Garden mitinginden çıkan nefret söylemlerinden' bahsettiğinin altı çizildi. Viral olan Joe Biden'ın konuşmasında aslında mitingde söz alan bir konuşmacının 'Porto Riko'yu 'yüzen çöp adası' olarak adlandırmasına atıfta bulunulduğu' söylendi.Mitingde konuşmacıyı dinleyen Biden'ın, 'yaşadığı eyalet olan Delaware'daki Porto Rikoluların iyi, düzgün ve onurlu insanlar olduğunu, dışarıda gördüğü tek çöpün, onun destekçilerinin olduğunu Latinleri şeytanlaştırmasının vicdansızca ve Amerikalıların yapacağı bir şey olmadığını' vurgulayarak söz alan konuşmacıya atıfta bulunduğu belirtiliyor.2024 ABD seçimleri ne zaman?ABD Başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Son derece büyük tartışmalara sahne olan ve adaylar arasındaki gerilimin hızla yükseldiği seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ise Donald Trump.

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