https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/diyarbakirspordan-mhpye-ziyaret-1089894902.html

Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret

Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T17:08+0300

2024-10-31T17:08+0300

2024-10-31T17:08+0300

politika

mhp

diyarbakırspor

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089895564_0:318:1536:1182_1920x0_80_0_0_085e8f624ac5e518f18f5cfbfb774ce1.jpg

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Diyarbakırspor Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiZiyarette, Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakırspor devlet bahçeli'yi ziyaret etti, diyarbakırspor mhp, diyarbakırspor bahçeli