https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/diyarbakirspordan-mhpye-ziyaret-1089894902.html
Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret
Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T17:08+0300
2024-10-31T17:08+0300
2024-10-31T17:08+0300
politika
mhp
diyarbakırspor
devlet bahçeli
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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Diyarbakırspor Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiZiyarette, Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html
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diyarbakırspor devlet bahçeli'yi ziyaret etti, diyarbakırspor mhp, diyarbakırspor bahçeli
diyarbakırspor devlet bahçeli'yi ziyaret etti, diyarbakırspor mhp, diyarbakırspor bahçeli
Diyarbakırspor'dan MHP'ye ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Diyarbakırspor Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Ziyarette, Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.