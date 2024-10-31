https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/dervisoglu-ahmet-ozerin-tutuklanmasini-degerlendirdi-tahkikat-bu-kadar-uzun-surmeseydi-bu-kriz-1089901652.html

Dervişoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını değerlendirdi: 'Tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi, bu kriz yaşanmamış olacaktı'

Dervişoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını değerlendirdi: 'Tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi, bu kriz yaşanmamış olacaktı'

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili 10 yıldır süren bir tahkikattan bahsedildiğini belirterek... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T21:49+0300

2024-10-31T21:49+0300

2024-10-31T21:49+0300

politika

müsavat dervişoğlu

kayyum

ahmet özer

esenyurt belediyesi

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Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili siyasilerden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, da konuyla ilgili yaptığı açıklamada tahkikatın 10 yıldır sürdüğünü anımsatarak sürecin bu kadar uzun olmaması halinde bugün bu durumun yaşanmamış olacağını şu sözlerle savundu:'Kayyuma nerede olursa olsun karşıyım'Dervişoğlu, Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasıyla ilgili belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesinin mümkün olduğunu söyledi ve kayyum konusunun başka tartışmalar yaratacağını açıkladı. Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/chp-lideri-ozelden-ahmet-ozerin-tutuklanmasiyla-ilgili-aciklama-1089865537.html

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