https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/dervisoglu-ahmet-ozerin-tutuklanmasini-degerlendirdi-tahkikat-bu-kadar-uzun-surmeseydi-bu-kriz-1089901652.html
Dervişoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını değerlendirdi: 'Tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi, bu kriz yaşanmamış olacaktı'
Dervişoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını değerlendirdi: 'Tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi, bu kriz yaşanmamış olacaktı'
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili 10 yıldır süren bir tahkikattan bahsedildiğini belirterek... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T21:49+0300
2024-10-31T21:49+0300
2024-10-31T21:49+0300
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müsavat dervişoğlu
kayyum
ahmet özer
esenyurt belediyesi
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Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili siyasilerden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, da konuyla ilgili yaptığı açıklamada tahkikatın 10 yıldır sürdüğünü anımsatarak sürecin bu kadar uzun olmaması halinde bugün bu durumun yaşanmamış olacağını şu sözlerle savundu:'Kayyuma nerede olursa olsun karşıyım'Dervişoğlu, Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasıyla ilgili belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesinin mümkün olduğunu söyledi ve kayyum konusunun başka tartışmalar yaratacağını açıkladı. Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/chp-lideri-ozelden-ahmet-ozerin-tutuklanmasiyla-ilgili-aciklama-1089865537.html
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Dervişoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını değerlendirdi: 'Tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi, bu kriz yaşanmamış olacaktı'
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili 10 yıldır süren bir tahkikattan bahsedildiğini belirterek, "Bu tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi bugün bu kriz yaşanmamış olacaktı" dedi. Dervişoğlu, kayyum atanmasına da karşı olduğunu hukukun sonuna kadar uygulanması gerektiğini belirtti.
Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili siyasilerden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, da konuyla ilgili yaptığı açıklamada tahkikatın 10 yıldır sürdüğünü anımsatarak sürecin bu kadar uzun olmaması halinde bugün bu durumun yaşanmamış olacağını şu sözlerle savundu:
"Bu tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi ve bu iddianamenin hazırlanması, yargı sürecinin başlaması, yargının kararını vermesi, belki zamanlama doğru olsaydı bu zamana kadar gerçekleştirilmiş olacak ve bugün bu kriz yaşanmamış olacaktı."
'Kayyuma nerede olursa olsun karşıyım'
Dervişoğlu, Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasıyla ilgili belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesinin mümkün olduğunu söyledi ve kayyum konusunun başka tartışmalar yaratacağını açıkladı.
Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım. Çünkü hukukun sonuna kadar uygulanması lazım. Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür. Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı. Bunun siyaset zemininde tartışılması bizi farklı sonuçlara doğru götürür. Belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesi mümkünken kayyum meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da gündemimize taşıyacaktır."