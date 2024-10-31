https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-yargilanan-dilruba-kayseriliogluna-verilen-ceza-belli-oldu-1089895236.html

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T16:56+0300

2024-10-31T16:56+0300

2024-10-31T16:56+0300

türkiye

dilruba sokak röportajı

dilruba kayserilioğlu

halkı kin ve düşmanlığa tahrik

cumhurbaşkanına hakaret

dava

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İzmir'de bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından İzmir'de yapılan bir sokak röportajında bazı ifadelerinden dolayı Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kayserilioğlu, bu röportajdaki sözlerinden ötürü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 18 gün sonra ise tahliye edilmişti. Dilruba Kayserilioğlu'na 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada ise 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilruba-kayseriliogluna-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-verildi-1087594696.html

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