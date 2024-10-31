https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-yargilanan-dilruba-kayseriliogluna-verilen-ceza-belli-oldu-1089895236.html
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T16:56+0300
2024-10-31T16:56+0300
2024-10-31T16:56+0300
türkiye
dilruba sokak röportajı
dilruba kayserilioğlu
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
cumhurbaşkanına hakaret
dava
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İzmir'de bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından İzmir'de yapılan bir sokak röportajında bazı ifadelerinden dolayı Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kayserilioğlu, bu röportajdaki sözlerinden ötürü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 18 gün sonra ise tahliye edilmişti. Dilruba Kayserilioğlu'na 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada ise 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilruba-kayseriliogluna-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-verildi-1087594696.html
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Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu
Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
İzmir'de bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından İzmir'de yapılan bir sokak röportajında bazı ifadelerinden dolayı Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kayserilioğlu, bu röportajdaki sözlerinden ötürü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 18 gün sonra ise tahliye edilmişti. Dilruba Kayserilioğlu'na 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada ise 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.