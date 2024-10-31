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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip uyandırdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip uyandırdı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası mitingte konuştu. Erken seçim mesajı paylaşan CHP... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T17:48+0300
2024-10-31T18:05+0300
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CHP, Esenyurt Mitingi'nde PKK/KCK üyeliği iddiası ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için toplandı.Mitingte halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Cumhuriyetimizin iki gün önce 101. yılını kutladık. 101 yılda nice badireler atlattık. Ama hepsini atlattık. Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Esenyurt'ta bir parti aday belirlerken o kentin sosyolojisini, seçmenlerin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek zorundadır. Görüşerek ölçerek biçerek yaptık. En sonunda Ahmet Özer'i sizlere arz ettik. İki kişiden birinin oyu ile rekor oy ile Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona Silivri'ye destek alkışı alıyoruz'' dedi.'Yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar'Baskını anlatan CHP lideri Özgür Özel ''Ahmet Başkan her sabah 08.30'da gittiği belediyeye ifade vermeye gidecek. Sabah 05.00'da çilingirle kapıyı kırarak içeri girdiler. Eşi telaşla korku ile kapıyı açtı. Durumu izah etmek yerine iktirip geçtiler. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar. Ne yakınının taziye telefonu ne de 10 yıl önceki telefon görüşmesi terörle ilişkilendirilemez. Ahmet Özer'in tutuklanacağını Erdoğan bizzat açık açık duyurdu. Yani bu planlıydı'' açıklamasında bulundu.Erken seçim mesajıErken seçim için hazır olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Recep Tayyip Erdoğan cesaretin varsa bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Halkın hesabı koltuk hesabını bozacak'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ahmet-ozer-tutuklandi-iddianamenin-detaylari-ortaya-cikti-1089867234.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, pkk, pkk/kck, terör, terör örgütü, ekrem imamoğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip uyandırdı

17:48 31.10.2024 (güncellendi: 18:05 31.10.2024)
© AA / Miraç KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Miraç Kaya
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası mitingte konuştu. Erken seçim mesajı paylaşan CHP lideri Özgür Özel, seçime hazır olduklarını açıkladı.
CHP, Esenyurt Mitingi'nde PKK/KCK üyeliği iddiası ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için toplandı.
Mitingte halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Cumhuriyetimizin iki gün önce 101. yılını kutladık. 101 yılda nice badireler atlattık. Ama hepsini atlattık. Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Esenyurt'ta bir parti aday belirlerken o kentin sosyolojisini, seçmenlerin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek zorundadır. Görüşerek ölçerek biçerek yaptık. En sonunda Ahmet Özer'i sizlere arz ettik. İki kişiden birinin oyu ile rekor oy ile Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona Silivri'ye destek alkışı alıyoruz'' dedi.

'Yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar'

Baskını anlatan CHP lideri Özgür Özel ''Ahmet Başkan her sabah 08.30'da gittiği belediyeye ifade vermeye gidecek. Sabah 05.00'da çilingirle kapıyı kırarak içeri girdiler. Eşi telaşla korku ile kapıyı açtı. Durumu izah etmek yerine iktirip geçtiler. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar. Ne yakınının taziye telefonu ne de 10 yıl önceki telefon görüşmesi terörle ilişkilendirilemez. Ahmet Özer'in tutuklanacağını Erdoğan bizzat açık açık duyurdu. Yani bu planlıydı'' açıklamasında bulundu.

Erken seçim mesajı

Erken seçim için hazır olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Recep Tayyip Erdoğan cesaretin varsa bıçak kemikte. Biz seçime hazırız. Halkın hesabı koltuk hesabını bozacak'' dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Ahmet Özer tutuklandı: İddianamenin detayları ortaya çıktı
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