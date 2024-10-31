https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/bakan-simsek-surdurulebilir-cari-acigi-kalici-hale-getirecegiz-1089888568.html

Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz

Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T14:42+0300

2024-10-31T14:42+0300

2024-10-31T15:58+0300

ekonomi

son dakika

mehmet şimşek

enflasyon

cari açık

hazine ve maliye bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_8fe822aa9d2416c0b3f0cd4287222608.jpg

Şimşek, sosyal medya hesabı paylaşımında eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.Şimşek'ten dış ticaret yorumuSürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe kat ettiklerine işaret eden Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini aktardı.'Yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz'Şimşek, ilk üç çeyrekte ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm gelirinin ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:"Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/asgari-ucretle-makas-aciliyor-ekim-ayi-aclik-ve-yoksulluk-siniri-belli-oldu-1089877176.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, mehmet şimşek, enflasyon, cari açık, hazine ve maliye bakanlığı