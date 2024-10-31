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Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz
Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T14:42+0300
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Şimşek, sosyal medya hesabı paylaşımında eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.Şimşek'ten dış ticaret yorumuSürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe kat ettiklerine işaret eden Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini aktardı.'Yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz'Şimşek, ilk üç çeyrekte ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm gelirinin ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:"Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."
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son dakika, mehmet şimşek, enflasyon, cari açık, hazine ve maliye bakanlığı
son dakika, mehmet şimşek, enflasyon, cari açık, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz

14:42 31.10.2024 (güncellendi: 15:58 31.10.2024)
© AA / Ahmet Okur Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Ahmet Okur
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngördüklerini bildirdi. Şimşek, "Sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz" dedi.
Şimşek, sosyal medya hesabı paylaşımında eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.

Şimşek'ten dış ticaret yorumu

Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe kat ettiklerine işaret eden Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini aktardı.

'Yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz'

Şimşek, ilk üç çeyrekte ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm gelirinin ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."
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