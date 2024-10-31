https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/asgari-ucretle-makas-aciliyor-ekim-ayi-aclik-ve-yoksulluk-siniri-belli-oldu-1089877176.html

Asgari ücretle makas açılıyor: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Asgari ücretle makas açılıyor: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ tarafından ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Son duyurulan verilere göre, ekim ayında açlık sınırı 20 bin 431... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:04+0300

2024-10-31T11:04+0300

2024-10-31T11:11+0300

ekonomi

asgari ücret

türk-iş

asgari ücret tespit komisyonu

açlık

açlık sınırı

yoksulluk

yoksulluk sınırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b0b0929b4d5fe1fb3c6ec58076efdc75.jpg

TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 19 bin 830 TL'den 20 bin 431 TL'ye yükseldi.Asgari ücret-açlık sınırı makası açıldı1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya yükseldi.Yoksulluk sınırı 66 binin üzerindeGıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL'den 66 bin 553 TL'ye yükseldi.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 25 bin 706 TL'den 26 bin 527 TL’ye yükseldi.Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 3.03, 12 aylık yüzde 49.31 olarak hesaplandı.Açlık sınırı nedir? Açlık sınırı nasıl hesaplanıyor?Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle açlık sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarı olarak tanımlanıyor. Açlık sınırının hesaplanmasında yetişkin bir bireyin yeterli bir yaşam sürmesi için bir yıl içerisinde tüketeceği kaynakların değer toplamasıyla elde ediliyor ve enflasyon oranında zamanla arttırılıyor.Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturuyor. Bu yüzden, açlık sınırı ile direkt bağlantılı olarak ekonomistler, emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/emekli-maaslari-ve-asgari-ucret-icin-bakan-vedat-isikhandan-canli-yayinda-aciklama-sartlari-1089868826.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

açlık sınırı ekim 2024, açlık sınırı ne kadar, açlık sınırı nedir, türk-iş açlık sınırı, yoksulluk sınırı ekim 2024, türk-iş yoksulluk sınırı, asgari ücret ne kadar, açlık sınırı ve asgari ücret, asgari ücret açlık sınırının altında, yoksulluk sınırı nedir