https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/asgari-ucretle-makas-aciliyor-ekim-ayi-aclik-ve-yoksulluk-siniri-belli-oldu-1089877176.html
Asgari ücretle makas açılıyor: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Asgari ücretle makas açılıyor: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ tarafından ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Son duyurulan verilere göre, ekim ayında açlık sınırı 20 bin 431... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:04+0300
2024-10-31T11:04+0300
2024-10-31T11:11+0300
ekonomi
asgari ücret
türk-iş
asgari ücret tespit komisyonu
açlık
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yoksulluk
yoksulluk sınırı
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TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 19 bin 830 TL'den 20 bin 431 TL'ye yükseldi.Asgari ücret-açlık sınırı makası açıldı1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya yükseldi.Yoksulluk sınırı 66 binin üzerindeGıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL'den 66 bin 553 TL'ye yükseldi.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 25 bin 706 TL'den 26 bin 527 TL’ye yükseldi.Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 3.03, 12 aylık yüzde 49.31 olarak hesaplandı.Açlık sınırı nedir? Açlık sınırı nasıl hesaplanıyor?Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle açlık sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarı olarak tanımlanıyor. Açlık sınırının hesaplanmasında yetişkin bir bireyin yeterli bir yaşam sürmesi için bir yıl içerisinde tüketeceği kaynakların değer toplamasıyla elde ediliyor ve enflasyon oranında zamanla arttırılıyor.Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturuyor. Bu yüzden, açlık sınırı ile direkt bağlantılı olarak ekonomistler, emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/emekli-maaslari-ve-asgari-ucret-icin-bakan-vedat-isikhandan-canli-yayinda-aciklama-sartlari-1089868826.html
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Asgari ücretle makas açılıyor: Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
11:04 31.10.2024 (güncellendi: 11:11 31.10.2024)
TÜRK-İŞ tarafından ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Son duyurulan verilere göre, ekim ayında açlık sınırı 20 bin 431 TL'ye, yoksulluk sınırı da 66 bin 553 TL'ye çıktı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya yükseldi.
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 19 bin 830 TL'den 20 bin 431 TL'ye yükseldi.
Asgari ücret-açlık sınırı makası açıldı
1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya yükseldi.
Yoksulluk sınırı 66 binin üzerinde
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL'den 66 bin 553 TL'ye yükseldi.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 25 bin 706 TL'den 26 bin 527 TL’ye yükseldi.
Gıda enflasyonunda artış aylık yüzde 3.03, 12 aylık yüzde 49.31 olarak hesaplandı.
Açlık sınırı nedir? Açlık sınırı nasıl hesaplanıyor?
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle açlık sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarı olarak tanımlanıyor.
Açlık sınırının hesaplanmasında yetişkin bir bireyin yeterli bir yaşam sürmesi için bir yıl içerisinde tüketeceği kaynakların değer toplamasıyla elde ediliyor ve enflasyon oranında zamanla arttırılıyor.
Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturuyor. Bu yüzden, açlık sınırı ile direkt bağlantılı olarak ekonomistler, emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.