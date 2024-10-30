https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/6-bin-600-nufuslu-ilceye-150-bin-kisi-geldi-oteller-yuzde-100-doldu-1089860572.html

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi: Oteller yüzde 100 doldu

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi: Oteller yüzde 100 doldu

Sputnik Türkiye

Son dönemlerde turizm faaliyetleri ile dikkat çeken Bartın'a bağlı 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesi turistlerin yoğun talebi ile karşı karşıya kaldı. 29 Ekim... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T19:57+0300

2024-10-30T19:57+0300

2024-10-30T20:02+0300

türkiye

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29 ekim cumhuriyet bayramı

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Bartın'ın Amasra ilçesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 150 bin kişiyi ağırladı.Karadeniz Bölgesi'nin batı kesiminde bulunan Bartın'ın ilçesi Amasra 6 bin 600 kişilik nüfusunun çok üzerinde ziyaretçiyi karşıladı. İlçeye 26-29 Ekim tarihleri arasında 150 bin kişi gelirken araç sahipleri park yeri sıkıntısı yaşadı. Konaklamada yüzde 100 doluluk yaşayan ilçede turistler yoğun kalabalık oluşturdu. Tatil nedeniyle günlük 37 bin 500 kişinin ziyaret ettiği ilçede 25 bin araç giriş yaptı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır "Bir çok ziyaretçimizin gelmesi nedeniyle Amasra'da yoğun kalabalık oluştu. Yaz sezonunu aratmayan günler geçirdik. Konaklama işletmelerimizde doluluk, yüzde 100 oranında oldu. Havaların da sıcak ve güneşli olması nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akını oldu" dedi.Amasra nerede?Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bartın'a bağlı ilçe 3 bin yıl öncesine uzanan tarihi ile dikkat çekiyor. Yerli turistin hafta sonu tercihi olan ilçe denize uzanan koyu ve adacıkları ile tanınıyor. İstanbul'dan gelecek yolcuların Ankara karayolu üzerinden gelmesi tavsiye edildi. Ankara'dan yaklaşık 4.5 saatlik yolculuk ile ulaşıldığı belirtilirken ilçede İnkumu, Bozköy, Akkonak ve Çakraz Plajları en önemli ziyaret yerleri arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/amasra-belediye-baskani-cakirin--yargilanmasina-baslandi-1083661001.html

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