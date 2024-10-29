https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ballon-dor-odulleri-sahiplerini-buldu-arda-guler-one-cikti-real-madrid-etkinligi-protesto-etti-1089790548.html

Ballon d’Or ödülleri sahiplerini buldu: Arda Güler öne çıktı, Real Madrid etkinliği protesto etti

Ballon d’Or ödülleri sahiplerini buldu: Arda Güler öne çıktı, Real Madrid etkinliği protesto etti

Sputnik Türkiye

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ballon d’Or (Altın Top) ödül töreninde, Manchester City’nin İspanyol yıldızı Rodri, 2024 yılının 'en iyi futbolcusu'... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-29T12:44+0300

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Fransa’nın prestijli futbol dergisi France Football ve UEFA tarafından organize edilen törende, İspanya milli takımıyla Avrupa Şampiyonu olan ve İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Rodri, ödülün sahibi oldu. Oylamada Real Madrid’den Brezilyalı Vinicius Junior ikinci sırada, İngiliz oyuncu Jude Bellingham ise üçüncü sırada yer aldı. En iyi kadın futbolcu ödülü, İspanya ve Barcelona forması giyen Aitana Bonmati’ye üst üste ikinci kez verildi. Arda Güler, Kopa Kupası'nda ikinci sırada yer aldı Törende diğer ödüller de sahiplerini buldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 21 yaş altı oyunculara verilen Kopa Kupası’nda ikinci sırada yer aldı. Ödülü Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal kazandı. Gerd Müller Kupası ise Kylian Mbappe ve Harry Kane arasında paylaştırıldı. En iyi kaleci ödülü olan Lev Yashin ödülü, Aston Villa’nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez’e verilirken, yılın erkek teknik direktörü ödülü Carlo Ancelotti’ye, kadınlarda ise Emma Hayes’e verildi. Real Madrid'den etkinliğe tepki Ancak, törende Real Madrid’in katılmama kararı dikkat çekti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Vinicius Junior’a 'en iyi futbolcu' ödülü verilmediği gerekçesiyle Paris’teki etkinliğe katılmadı. İspanya devlet televizyonu RTVE, kulübün ödül kriterlerini eleştirerek “Real Madrid, oyuncularına saygı duyulmayan bir törene katılmaz.” mesajı verdiğini aktardı. Ayrıca As gazetesi, Real Madrid’in “Eğer ödül kriterleri Vinicius’u kazanan olarak göstermiyorsa, aynı kriterlerin Carvajal’ı da kazanan yapmaması gerekir.” düşüncesiyle ödüllere tepki gösterdiğini belirtti.

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arda güler, real madrid, carlo ancelotti, genç, futbol, fransa, avrupa futbol şampiyonası, avrupa, uefa avrupa ligi