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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rus elçiyi çağırdı: Kremlin'den 'Kuzey Kore' iddialarına yanıt
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rus elçiyi çağırdı: Kremlin'den 'Kuzey Kore' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğuna dair Washington ve Seul'den gelen iddiaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, iddialardaki çelişkilere dikkat çekti... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Güney Kore ve ABD'nin Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğuna dair farklı ve çelişkili açıklamalar yaptığını belirtti.Peskov, "Birçok çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) o konuyu teyit edemeyeceklerini belirtiyor. Dolayısıyla çok sayıda çelişkili bilgi var. Muhtemelen bu bilgiye bu açıdan bakmalıyız" ifadelerini kullandı.Rus elçi, Güney Kore Dışişleri'ne çağrıldıGüney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgiy Zinovyev'i Kuzey Kore askerleriyle ilgili iddialar nedeniyle görüşmeye çağırdı.Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarını dinleyen Zinovyev, çıkışta gazetecilere verdiği demeçte Rus yönetimine bilgi vereceğini belirtti.Pentagon Şefi Austin doğrulamamıştıABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün yöneltilen sorular karşısında Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğunu teyit edemeyeceğini söylemişti.Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair iddialar 2022 yılından beri ara ara gündeme getiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iddiaları saçmalık olarak niteleyerek çok sayıda Rusya vatandaşının Savunma Bakanlığı'yla profesyonel askerlik sözleşmesi imzaladığına dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/latin-amerikali-parali-askerler-casov-yarda-sikisip-kaldi-1089479552.html
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rus elçiyi çağırdı: Kremlin'den 'Kuzey Kore' iddialarına yanıt

13:24 21.10.2024
© Fotoğraf : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии передачи погранвойскам 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет в КНДР - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© Fotoğraf : KCNA
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Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğuna dair Washington ve Seul'den gelen iddiaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, iddialardaki çelişkilere dikkat çekti. Bu arada Rus elçi, Güney Kore Dışişlerine çağrıldı.
Gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Güney Kore ve ABD'nin Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğuna dair farklı ve çelişkili açıklamalar yaptığını belirtti.

Peskov, "Birçok çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) o konuyu teyit edemeyeceklerini belirtiyor. Dolayısıyla çok sayıda çelişkili bilgi var. Muhtemelen bu bilgiye bu açıdan bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rus elçi, Güney Kore Dışişleri'ne çağrıldı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgiy Zinovyev'i Kuzey Kore askerleriyle ilgili iddialar nedeniyle görüşmeye çağırdı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarını dinleyen Zinovyev, çıkışta gazetecilere verdiği demeçte Rus yönetimine bilgi vereceğini belirtti.

Pentagon Şefi Austin doğrulamamıştı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün yöneltilen sorular karşısında Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğunu teyit edemeyeceğini söylemişti.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair iddialar 2022 yılından beri ara ara gündeme getiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iddiaları saçmalık olarak niteleyerek çok sayıda Rusya vatandaşının Savunma Bakanlığı'yla profesyonel askerlik sözleşmesi imzaladığına dikkat çekmişti.
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