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Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir
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Milli Savunma Bakanı Güler SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yaptığı konuşmasında, "Değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T16:56+0300
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine kalleşçe gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediğini söyledi.Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Güler, ülkenin ve milletin huzuruna kasteden menfur saldırının aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin tüm dünyada etkiler uyandıran yerli ve milli savunma sanayisinden ne kadar rahatsız olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.Bakan Güler, "Değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan teröristler ve onları yönlendiren efendileri unutmasınlar ki Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, öngörülemez, alışılmadık, artan bir şiddet ve baskıyla devam edecektir" diye konuştu.Acıları büyük olsa da tarihte olduğu gibi bugün de yollarına daha kararlı şekilde devam edeceklerine işaret eden Güler, aziz vatana, vatandaşların güvenlik ve huzuruna uzanan her kirli eli mutlaka kıracaklarını, huzurlarına göz diken her şer odağını yerle bir edeceklerini, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceklerini bildirdi."Savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diyen Güler, SAHA EXPO 2024'ün savunma sanayiinde hak edilen mesafeyi ortaya koyan önemli bir organizasyon olduğunu anlattı.Bakan Güler, fuarın savunma sanayisi alanındaki bağımsız üretim gücünü, potansiyellerini ve yeteneklerini uluslararası bir platforma taşırken bölgesel ve küresel işbirlikleri için kıymetli bir zemin teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), terör
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), terör

Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir

16:56 25.10.2024
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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Milli Savunma Bakanı Güler SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yaptığı konuşmasında, "Değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan teröristler ve onları yönlendiren efendileri unutmasınlar ki Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir" cümlesini kaydetti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine kalleşçe gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediğini söyledi.
Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Güler, ülkenin ve milletin huzuruna kasteden menfur saldırının aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin tüm dünyada etkiler uyandıran yerli ve milli savunma sanayisinden ne kadar rahatsız olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.
Bakan Güler, "Değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan teröristler ve onları yönlendiren efendileri unutmasınlar ki Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, öngörülemez, alışılmadık, artan bir şiddet ve baskıyla devam edecektir" diye konuştu.
Acıları büyük olsa da tarihte olduğu gibi bugün de yollarına daha kararlı şekilde devam edeceklerine işaret eden Güler, aziz vatana, vatandaşların güvenlik ve huzuruna uzanan her kirli eli mutlaka kıracaklarını, huzurlarına göz diken her şer odağını yerle bir edeceklerini, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceklerini bildirdi.
"Savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diyen Güler, SAHA EXPO 2024'ün savunma sanayiinde hak edilen mesafeyi ortaya koyan önemli bir organizasyon olduğunu anlattı.
Bakan Güler, fuarın savunma sanayisi alanındaki bağımsız üretim gücünü, potansiyellerini ve yeteneklerini uluslararası bir platforma taşırken bölgesel ve küresel işbirlikleri için kıymetli bir zemin teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

İlgili kurumlar arasında köprü olan bu tür etkinlikler sayesinde, dost ve müttefik muhataplarımızla buluşma olanağı kazanılmış, 'Askeri Çerçeve', 'Mali İşbirliği', 'Askeri Sağlık İşbirliği Anlaşmaları' gibi önemli belgeler de imzalanmıştır. SAHA EXPO uluslararası niteliği, katılımcıların çeşitliliği ve miktarı sayesinde, savunma sanayii ekosistemindeki ilişki ve işbirliğinin güçlenmesine, yeni anlaşmaların imzalanmasına imkan veren, son derece müstesna bir faaliyet olmuştur. Yerli ve milli savunma sanayiimizin gelişmesindeki kararlı tutumunuz ve yakın ilgileriniz için, zat-ı devletlerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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