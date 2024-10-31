https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/askeri-aracin-devrilmesi-sonucu-6-asker-yaralandi-1089866711.html

Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

Sputnik Türkiye

Şırnak-Cizre eski karayolunda zırhlı personel taşıyıcı yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri 6 askerin yaralandığını... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T00:52+0300

2024-10-31T00:52+0300

2024-10-31T00:52+0300

türkiye

asker

türk

şırnak

şırnak valiliği

cizre

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104034/78/1040347831_0:260:3092:1999_1920x0_80_0_0_f954cd23a822c12a55dbbee0e4997214.jpg

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 Türk askeri yaralandı.Operasyona giden zırhlı askeri araç Şırnak-Cizre karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulans yaralıları Şırnak ve Cizre Devlet Hastaneleri'ne kaldırırken doktorlar askerlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089692777.html

türkiye

şırnak

cizre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şırnak cizre kaza, askeri araç kazası, şehit son dakika