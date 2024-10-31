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Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Sputnik Türkiye
Şırnak-Cizre eski karayolunda zırhlı personel taşıyıcı yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri 6 askerin yaralandığını... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 Türk askeri yaralandı.Operasyona giden zırhlı askeri araç Şırnak-Cizre karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulans yaralıları Şırnak ve Cizre Devlet Hastaneleri'ne kaldırırken doktorlar askerlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089692777.html
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şırnak cizre kaza, askeri araç kazası, şehit son dakika
şırnak cizre kaza, askeri araç kazası, şehit son dakika

Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

00:52 31.10.2024
© İHA / İsmet BiçenSuriye, sınır, sevkiyat
Suriye, sınır, sevkiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / İsmet Biçen
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Şırnak-Cizre eski karayolunda zırhlı personel taşıyıcı yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri 6 askerin yaralandığını ancak durumlarının ağır olmadığını ifade etti. Yaralı askerler Şırnak ve Cizre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 Türk askeri yaralandı.
Operasyona giden zırhlı askeri araç Şırnak-Cizre karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulans yaralıları Şırnak ve Cizre Devlet Hastaneleri'ne kaldırırken doktorlar askerlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
TÜRKİYE
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
26 Ekim, 00:16
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