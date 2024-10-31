https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/askeri-aracin-devrilmesi-sonucu-6-asker-yaralandi-1089866711.html
Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Sputnik Türkiye
Şırnak-Cizre eski karayolunda zırhlı personel taşıyıcı yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri 6 askerin yaralandığını... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T00:52+0300
2024-10-31T00:52+0300
2024-10-31T00:52+0300
türkiye
asker
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şırnak
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cizre
kaza
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 Türk askeri yaralandı.Operasyona giden zırhlı askeri araç Şırnak-Cizre karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulans yaralıları Şırnak ve Cizre Devlet Hastaneleri'ne kaldırırken doktorlar askerlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089692777.html
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şırnak cizre kaza, askeri araç kazası, şehit son dakika
şırnak cizre kaza, askeri araç kazası, şehit son dakika
Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Şırnak-Cizre eski karayolunda zırhlı personel taşıyıcı yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri 6 askerin yaralandığını ancak durumlarının ağır olmadığını ifade etti. Yaralı askerler Şırnak ve Cizre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 Türk askeri yaralandı.
Operasyona giden zırhlı askeri araç Şırnak-Cizre karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulans yaralıları Şırnak ve Cizre Devlet Hastaneleri'ne kaldırırken doktorlar askerlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.