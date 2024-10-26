https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089692777.html

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T00:16+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

pençe-kaplan operasyonu

şehit

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.Açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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kander babür, pençe kaplan operasyonu kander babür, şehit kander babür