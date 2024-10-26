https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089692777.html
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T00:16+0300
2024-10-26T00:16+0300
2024-10-26T00:20+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
pençe-kaplan operasyonu
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.Açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dmm-tusasin-guvenligi-hasan-doganin-kayinbiraderine-teslim-edildi-iddiasi-dogru-degil-1089690579.html
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kander babür, pençe kaplan operasyonu kander babür, şehit kander babür
kander babür, pençe kaplan operasyonu kander babür, şehit kander babür
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
00:16 26.10.2024 (güncellendi: 00:20 26.10.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.