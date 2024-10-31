https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/almanya-disisleri-bakani-acikladi-iranin-frankfurt-hamburg-ve-munih-baskonsolosluklarini-kapatma-1089898066.html

Almanya Dışişleri Bakanı açıkladı: 'İran'ın Frankfurt, Hamburg ve Münih Başkonsoloslukları kapatılacak'

Almanya Dışişleri Bakanı açıkladı: 'İran'ın Frankfurt, Hamburg ve Münih Başkonsoloslukları kapatılacak'

Sputnik Türkiye

Alman vatandaşı Şarmehd'i idam etmesinin ardından Almanya tepki olarak İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T17:55+0300

2024-10-31T17:55+0300

2024-10-31T17:59+0300

dünya

almanya

iran

ortadoğu

cemşid şarmehd'

idam

konsolosluk

hamburg

münih

frankfurt

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İran'ın, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede terör eylemleri düzenlemekle suçlanan İran-Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti. Almanya bu kararın ardından tepki olarak İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir Alman vatandaşının idam edilmesinin ciddi sonuçları olacağını Tahran'a defalarca açıkça ifade ettiklerini belirterek, "Bu nedenle Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki 3 İran başkonsolosluğunu kapatmaya karar verdim." dedi. Baerbock, Tahran'daki Alman büyükelçiliğinin açık kalacağını söyleyerek, "Çünkü onları kapatmak bu tür rejimlere yapabileceğimiz en büyük iyilik olacaktır." diye konuştu.Gerginlik büyüyorBu durumdan 32 İranlı konsolosluk görevlisi etkilenecek ve Alman vatandaşlığına da sahip değillerse ikamet haklarını kaybederek ülkeyi terk etmek zorunda kalacak. Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd hakkındaki idam kararının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı etmişti. İran da aynı sayıda Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti. Tahran'daki Alman Büyükelçisi Markus Potzel, istişareler için Almanya'ya çağırılmıştı.Dışişleri Bakanlığı İran'a seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.Ne olmuştu?​İran İstihbarat Bakanlığı, 'Tonder' ve 'İran Krallığı Meclisi' adıyla bilinen ABD merkezli hükümet karşıtı örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in Temmuz 2020'de yakalandığını duyurmuştu.Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajları düzenlemekle suçlanıyordu.Dönemin İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde İran aleyhine faaliyetler yürüttüğü bilinen Şarmehd'in İran'da yakalandığını açıklarken "Şarmehd gibi kişiler ABD ve siyonist rejime güvenerek hata yapıyorlar çünkü bu ikisi kendi çıkarlarına hizmet edildiği sürece destek verir" demişti.Yakalandıktan sonra gözleri bağlı şekilde kameralar karşısına geçirilen Şarmehd'in, Şiraz'daki saldırıdaki planlayıcı rolünü itiraf ettiğine dair görüntüler devlet televizyonunda gösterilmişti.İran istihbaratının, Şiraz'daki saldırının yönlendiricisi olduğu iddia edilen Şarmehd'i 2009'da Los Angeles'ta öldürme teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin haberler ABD medyasında yer almıştı.Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/iran-abd-merkezli-orgutun-lideri-oldugu-belirtilen-cemsid-sarmehdin-idam-edildigini-duyurdu-1089769786.html

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almanya, iran, ortadoğu, cemşid şarmehd', idam, konsolosluk, hamburg, münih, frankfurt