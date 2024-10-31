https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/2025-yili-hac-kuralari-sonuclari-e-devlette-erisime-acildi-1089901996.html
2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T21:42+0300
2024-10-31T21:42+0300
2024-10-31T21:42+0300
türkiye
hac
suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
hac umre ve seyahat acentaları derneği
hac ziyareti
kura
kura çekimi
hac kura çekimi sonuçları
hac kura çekimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085155410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_393ed6d35304bed22c653422b70ae437.jpg
2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açıldı.Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuralarında, 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.E-Devlet'ten 2025 yılı hac kuraları sonuçlarına nasıl bakılır?2025 yılı hac kuraları sorgulama ekranın için tıklayınız.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hac-kuralar-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-2025-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-hac-kura-sonuclari-1089875601.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085155410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbca14cfb83b1166537573907a0b32e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hac kurası, hac sonuçları, hacı adayı öğrenme, hac ve umre hizmetleri, 2025 hac sonuçları, hacı işlemleri, hac sonucu, umre sonucu, hac için ne alınır, hac için gerekli belgeler, hacı pasaport işlemleri, hac nerede, hacı sayısı, hac kuralar, hac kuraları ne zaman çekiliyor 2025, hac kuraları ne zaman çekiliyor, hac kura sonuçları, hac kuraları ne zaman, 2025 hac kuraları ne zaman çekilecek, hac kuraları 2025,
hac kurası, hac sonuçları, hacı adayı öğrenme, hac ve umre hizmetleri, 2025 hac sonuçları, hacı işlemleri, hac sonucu, umre sonucu, hac için ne alınır, hac için gerekli belgeler, hacı pasaport işlemleri, hac nerede, hacı sayısı, hac kuralar, hac kuraları ne zaman çekiliyor 2025, hac kuraları ne zaman çekiliyor, hac kura sonuçları, hac kuraları ne zaman, 2025 hac kuraları ne zaman çekilecek, hac kuraları 2025,
2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.
2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı
üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuralarında, 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı.
Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.
E-Devlet'ten 2025 yılı hac kuraları sonuçlarına nasıl bakılır?
2025 yılı hac kuraları sorgulama ekranın için tıklayınız.