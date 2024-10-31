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2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açıldı.Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuralarında, 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.E-Devlet'ten 2025 yılı hac kuraları sonuçlarına nasıl bakılır?2025 yılı hac kuraları sorgulama ekranın için tıklayınız.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hac-kuralar-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-2025-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-hac-kura-sonuclari-1089875601.html
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2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

21:42 31.10.2024
© AA / Issam RimawiMekke
Mekke - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Issam Rimawi
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Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.
2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuralarında, 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı.
Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.

E-Devlet'ten 2025 yılı hac kuraları sonuçlarına nasıl bakılır?

2025 yılı hac kuraları sorgulama ekranın için tıklayınız.
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Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar: 2025 hac kuraları ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
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