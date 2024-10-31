https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/2025-yili-hac-kuralari-sonuclari-e-devlette-erisime-acildi-1089901996.html

2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

2025 yılı hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T21:42+0300

2024-10-31T21:42+0300

2024-10-31T21:42+0300

türkiye

hac

suudi arabistan hac ve umre bakanlığı

hac umre ve seyahat acentaları derneği

hac ziyareti

kura

kura çekimi

hac kura çekimi sonuçları

hac kura çekimi

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2025 yılı hac kuraları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açıldı.Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuralarında, 84 bin 942 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.E-Devlet'ten 2025 yılı hac kuraları sonuçlarına nasıl bakılır?2025 yılı hac kuraları sorgulama ekranın için tıklayınız.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hac-kuralar-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-2025-hac-kuralari-ne-zaman-cekiliyor-hac-kura-sonuclari-1089875601.html

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