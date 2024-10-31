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SON DAKİKA | Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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200 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu: Kanser, diyabet ve astım ilaçları yakalandı
200 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu: Kanser, diyabet ve astım ilaçları yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda yurt dışından illegal yollarla getirilmiş piyasa değeri 200 milyonu geçen kaçak ilaç ele geçirildi. Kaçak... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:19+0300
2024-10-31T11:19+0300
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kaçak ilaç, ilaç kaçakçılığı, sahte ilaç,
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Yurt dışından illegal yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceğini tespit eden İstanbul polisi, Fatih, Esenler ve Avcılar'da depolara baskın düzenledi. Altı farklı operasyonda kanser, diyabet, astım ve hormonel hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların da olduğu 628 bin 469 tablet ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenilirken operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne götürülen beş şüpheli ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/doktorun-bile-sahtesi-var-sosyal-medyada-halk-sagligiyla-oynayan-sahte-doktorlara-dikkat-1089852010.html
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kaçak ilaç, kaçak ilaç baskını, kaçak ilaç cezası, kaçak ilaç öldürür mü, kaçak ilaç satan, kaçak ilaç operasyonu, kaçak ilaç son dakika

200 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu: Kanser, diyabet ve astım ilaçları yakalandı

11:19 31.10.2024
kaçak ilaç
kaçak ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda yurt dışından illegal yollarla getirilmiş piyasa değeri 200 milyonu geçen kaçak ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçlar arasında kanser, diyabet gibi hayati hastalıklarla kullanılan ilaçların da bulunduğu ortaya çıktı.
Yurt dışından illegal yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceğini tespit eden İstanbul polisi, Fatih, Esenler ve Avcılar'da depolara baskın düzenledi. Altı farklı operasyonda kanser, diyabet, astım ve hormonel hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların da olduğu 628 bin 469 tablet ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenilirken operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
kaçak ilaç
kaçak ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
kaçak ilaç
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne götürülen beş şüpheli ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç ele geçirildi.
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