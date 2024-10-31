https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/200-milyon-liralik-kacak-ilac-operasyonu-kanser-diyabet-ve-astim-ilaclari-yakalandi-1089879287.html

200 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu: Kanser, diyabet ve astım ilaçları yakalandı

200 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu: Kanser, diyabet ve astım ilaçları yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda yurt dışından illegal yollarla getirilmiş piyasa değeri 200 milyonu geçen kaçak ilaç ele geçirildi. Kaçak... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:19+0300

2024-10-31T11:19+0300

2024-10-31T11:19+0300

sağlik

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sağlık

istanbul emniyet müdürlüğü

istanbul emniyeti'ne bağlı kaçakçılıkla mücadele şube müdürlüğü

operasyon

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Yurt dışından illegal yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceğini tespit eden İstanbul polisi, Fatih, Esenler ve Avcılar'da depolara baskın düzenledi. Altı farklı operasyonda kanser, diyabet, astım ve hormonel hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların da olduğu 628 bin 469 tablet ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenilirken operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne götürülen beş şüpheli ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç ele geçirildi.

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