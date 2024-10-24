https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/almanya-basbakani-scholzdan-ukraynaya-kotu-haber-ukrayna-natoya-katilamaz-1089645856.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya 'kötü' haber: 'Ukrayna NATO'ya katılamaz'
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya 'kötü' haber: 'Ukrayna NATO'ya katılamaz'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın NATO'ya kabulü konusunda şu anda bir karar alınmasına gerek olmadığını söyledi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:18+0300
2024-10-24T23:18+0300
2024-10-24T23:18+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda şu anda bir karar vermeye gerek olmadığını vurguladı.ZDF televizyonuna verdiği mülakatta Scholz, “Washington ile Vilnius'ta bir karar aldık ve perspektifi tanımladık. Ancak şimdi bu karar dışında yeni bir karara gerek olmadığına inanıyorum. Savaş halindeki bir ülkenin NATO üyesi olamayacağını açıkça belirtmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes biliyor, bu konuda herhangi bir anlaşmazlık yok" cümlelerini kaydetti.Açıklamasında, “NATO'ya yapılan bir daveti genellikle oldukça hızlı bir şekilde üyelik takip eder" diyen Scholz, bunun şu anda var olmayan bir süreç olduğunu da sözlerine ekledi.'Pozisyonumu değiştirmeyeceğim'Konuşmasında mevcut duruma atıfta bulunan Scholz, 'çok ciddi olunması gerektiğine inandığını' belirterek bunun için bir yandan Ukrayna'ya desteği garanti altına alan, diğer yandan da bunun Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesini sağlayan mantıklı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Şu anda konunun daha çok 'savaş sonrası bir durumda güvenlik garantileri konusunu tartışmak' olduğunu dile getiren Scholz konuşmasında, “Bu benim sorumluluğum olan bir şey ve bunu çok net bir şekilde anlıyorum ve pozisyonumu değiştirmeyeceğim" dedi.
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almanya, olaf scholz, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato
almanya, olaf scholz, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato
Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya 'kötü' haber: 'Ukrayna NATO'ya katılamaz'
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın NATO'ya kabulü konusunda şu anda bir karar alınmasına gerek olmadığını söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda şu anda bir karar vermeye gerek olmadığını vurguladı.
ZDF televizyonuna verdiği mülakatta Scholz, “Washington ile Vilnius'ta bir karar aldık ve perspektifi tanımladık. Ancak şimdi bu karar dışında yeni bir karara gerek olmadığına inanıyorum. Savaş halindeki bir ülkenin NATO üyesi olamayacağını açıkça belirtmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes biliyor, bu konuda herhangi bir anlaşmazlık yok" cümlelerini kaydetti.
Açıklamasında, “NATO'ya yapılan bir daveti genellikle oldukça hızlı bir şekilde üyelik takip eder" diyen Scholz, bunun şu anda var olmayan bir süreç olduğunu da sözlerine ekledi.
'Pozisyonumu değiştirmeyeceğim'
Konuşmasında mevcut duruma atıfta bulunan Scholz, 'çok ciddi olunması gerektiğine inandığını' belirterek bunun için bir yandan Ukrayna'ya desteği garanti altına alan, diğer yandan da bunun Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesini sağlayan mantıklı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Şu anda konunun daha çok 'savaş sonrası bir durumda güvenlik garantileri konusunu tartışmak' olduğunu dile getiren Scholz konuşmasında, “Bu benim sorumluluğum olan bir şey ve bunu çok net bir şekilde anlıyorum ve pozisyonumu değiştirmeyeceğim" dedi.