https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/verem-vakalarinda-endise-verici-artis-dso-gecen-yil-8-milyondan-fazla-kisinin-verem-oldugunu-1089855700.html
Verem vakalarında endişe verici artış: DSÖ, geçen yıl 8 milyondan fazla kişinin verem olduğunu açıkladı
Verem vakalarında endişe verici artış: DSÖ, geçen yıl 8 milyondan fazla kişinin verem olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel verem vakalarının son yıllarda belirgin bir atış gösterdiğini açıkladı. 2023 yılında 8 milyon kişinin hastalığa... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T17:44+0300
2024-10-30T17:44+0300
2024-10-30T17:44+0300
yaşam
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
tüberküloz
verem (tüberküloz)
verem
rapor
güneydoğu asya
afrika
batı pasifik okyanusu
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2023 yılında 8 milyondan fazla kişiye tüberküloz, diğer adıyla verem teşhisi konuldu. Bu rakamın örgütün kayıt tutmaya başladığından beri kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildirildi.Yeni yayınlanan raporda, geçen yıl yaklaşık 1.25 milyon kişinin veremden öldüğü belirtilirken, veremin pandemi sırasında yerini Kovid-19'a bıraktıktan sonra muhtemelen dünyanın en büyük bulaşıcı hastalığı olmaya geri döndüğü belirtildi. 2023'te tüberkülozdan ölenlerin HIV nedeniyle ölen kişi sayısının neredeyse iki katı olduğu eklendi.DSÖ, veremin çoğunlukla Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik'teki insanları etkilemeye devam ettiğini; Hindistan, Endonezya, Çin, Filipinler ve Pakistan ülkelerinde vakaların yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtti. Örgüt, 'böyle bir hastalığı tespit etmek, önlemek, tedavi etmek için araçlara sahipken bu kadar çok insanın ölmesinin bir skandal olduğunu' belirtti.Sınır Tanımayan Doktorlar da dahil olmak üzere savunma grupları, fakir ülkelerde kullanılan verem testlerini üreten firmanın herkesin testlere ulaşabilmesi için test başına 5 dolara sunmasını uzun zamandır talep ediyor. Yakın zamanda toplanan kuruluşlar, şirkete, 'insanların hayatlarına öncelik vermeleri ve tüberküloz testinin küresel çapta daha yaygın hale getirilmesi için acil yardım bulunmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dsonun-gazze-seridinde-felaket-yasandigini-bildirmesinin-ardindan-israil-gazzedeki-hastaneye-1089708934.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tüberküloz, verem (tüberküloz), verem, rapor, güneydoğu asya, afrika, batı pasifik okyanusu, sınır tanımayan doktorlar (msf), hiv/aids
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tüberküloz, verem (tüberküloz), verem, rapor, güneydoğu asya, afrika, batı pasifik okyanusu, sınır tanımayan doktorlar (msf), hiv/aids
Verem vakalarında endişe verici artış: DSÖ, geçen yıl 8 milyondan fazla kişinin verem olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel verem vakalarının son yıllarda belirgin bir atış gösterdiğini açıkladı. 2023 yılında 8 milyon kişinin hastalığa yakalanırken, 1.25 milyonunun verem yüzünden öldüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2023 yılında 8 milyondan fazla kişiye tüberküloz, diğer adıyla verem teşhisi konuldu. Bu rakamın örgütün kayıt tutmaya başladığından beri kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildirildi.
Yeni yayınlanan raporda, geçen yıl yaklaşık 1.25 milyon kişinin veremden öldüğü belirtilirken, veremin pandemi sırasında yerini Kovid-19'a bıraktıktan sonra muhtemelen dünyanın en büyük bulaşıcı hastalığı olmaya geri döndüğü belirtildi. 2023'te tüberkülozdan ölenlerin HIV nedeniyle ölen kişi sayısının neredeyse iki katı olduğu eklendi.
DSÖ, veremin çoğunlukla Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik'teki insanları etkilemeye devam ettiğini; Hindistan, Endonezya, Çin, Filipinler ve Pakistan ülkelerinde vakaların yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtti. Örgüt, 'böyle bir hastalığı tespit etmek, önlemek, tedavi etmek için araçlara sahipken bu kadar çok insanın ölmesinin bir skandal olduğunu' belirtti.
Sınır Tanımayan Doktorlar da dahil olmak üzere savunma grupları, fakir ülkelerde kullanılan verem testlerini üreten firmanın herkesin testlere ulaşabilmesi için test başına 5 dolara sunmasını uzun zamandır talep ediyor. Yakın zamanda toplanan kuruluşlar, şirkete, 'insanların hayatlarına öncelik vermeleri ve tüberküloz testinin küresel çapta daha yaygın hale getirilmesi için acil yardım bulunmaları çağrısında bulundu.