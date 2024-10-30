https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ukraynali-esir-kursk-bolgesinde-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliginin-nasil-yok-edildigini-anlatti-1089856815.html

Ukraynalı esir, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin nasıl yok edildiğini anlattı

Ukraynalı esir, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin nasıl yok edildiğini anlattı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Bezruçkov, görev aldığı birliğin Kursk Bölgesi’nde nasıl yok edildiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T18:09+0300

2024-10-30T18:09+0300

2024-10-30T18:17+0300

ukrayna krizi

rusya

kursk

kursk bölgesi

ukraynalı

esir

makineli tüfek

havan topu

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Ukraynalı esir asker Andrey Bezruçkov, Sputnik’e demecinde görev aldığı birliğin Kursk Bölgesi’nde nasıl yok edildiğini ayrıntıları ile anlattı.Bezruçkov, “Biz dönüş yapmalıydık, yerimize ise 4 kişilik başka bir grup gelmesi gerekiyordu. Grubumuzun kıdemlisi (kod adı Çingene idi) grubu karşılamaya gitmesi gerekiyordu. Güzergah üzerinden grubu karşılamaya gitti. Orada bir tarla, ilerisinde de ağaçlık bir arazi vardı. Ve bu ağaçlık arazide makineli tüfekli bir Rus askerin olduğu ortaya çıktı. Komutanımız orada öldü. Grup gelip bizi değiştirinceye kadar mevzii tutmamız emredildi. Üç kişi kalmıştık. Sonra herkes yaralandı, iki FPV tipi İHA vardı ve havan topundan ateş ediliyordu” diye konuştu.İkinci grubun şafak vakti geldiğini söyleyen Bezruçkov, şunları anlattı:Gruplarına hem makineli tüfekten, hem de havan topundan ateş açıldığını anlatan esir, “Ben bacağımdan ve kalçamdan şarapnelle yaralandım. Bacağıma turnike (boğucu sargı) geçirdim, çalıların arasına doğru sürünerek ilerledim ve çalıların içine girdim ve bekledim. Birilerinin gelip gelmediğini, bir ses, bir sinyal duymak istedim, fakat gruptan herhangi bir ses yoktu” ifadelerini kullandı.1989 doğumlu topçu asker Andrey Bezruçkov, 92. Ayrı Hücum Tugayı’na seferber edildi, Kursk Bölgesi’nde Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve teslim oldu. Bezruçkov esaret altında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde bariyer müfrezeleri kullandığını söyledi, ayrıca tüm Ukrayna askerlerine silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/putin-rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliklerini-kusatti-1089692627.html

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rusya, kursk, kursk bölgesi, ukraynalı, esir, makineli tüfek, havan topu