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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ukraynali-esir-kursk-bolgesinde-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliginin-nasil-yok-edildigini-anlatti-1089856815.html
Ukraynalı esir, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin nasıl yok edildiğini anlattı
Ukraynalı esir, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin nasıl yok edildiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Bezruçkov, görev aldığı birliğin Kursk Bölgesi’nde nasıl yok edildiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T18:09+0300
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ukrayna krizi
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kursk
kursk bölgesi
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esir
makineli tüfek
havan topu
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Ukraynalı esir asker Andrey Bezruçkov, Sputnik’e demecinde görev aldığı birliğin Kursk Bölgesi’nde nasıl yok edildiğini ayrıntıları ile anlattı.Bezruçkov, “Biz dönüş yapmalıydık, yerimize ise 4 kişilik başka bir grup gelmesi gerekiyordu. Grubumuzun kıdemlisi (kod adı Çingene idi) grubu karşılamaya gitmesi gerekiyordu. Güzergah üzerinden grubu karşılamaya gitti. Orada bir tarla, ilerisinde de ağaçlık bir arazi vardı. Ve bu ağaçlık arazide makineli tüfekli bir Rus askerin olduğu ortaya çıktı. Komutanımız orada öldü. Grup gelip bizi değiştirinceye kadar mevzii tutmamız emredildi. Üç kişi kalmıştık. Sonra herkes yaralandı, iki FPV tipi İHA vardı ve havan topundan ateş ediliyordu” diye konuştu.İkinci grubun şafak vakti geldiğini söyleyen Bezruçkov, şunları anlattı:Gruplarına hem makineli tüfekten, hem de havan topundan ateş açıldığını anlatan esir, “Ben bacağımdan ve kalçamdan şarapnelle yaralandım. Bacağıma turnike (boğucu sargı) geçirdim, çalıların arasına doğru sürünerek ilerledim ve çalıların içine girdim ve bekledim. Birilerinin gelip gelmediğini, bir ses, bir sinyal duymak istedim, fakat gruptan herhangi bir ses yoktu” ifadelerini kullandı.1989 doğumlu topçu asker Andrey Bezruçkov, 92. Ayrı Hücum Tugayı’na seferber edildi, Kursk Bölgesi’nde Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve teslim oldu. Bezruçkov esaret altında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde bariyer müfrezeleri kullandığını söyledi, ayrıca tüm Ukrayna askerlerine silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/putin-rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliklerini-kusatti-1089692627.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, ukraynalı, esir, makineli tüfek, havan topu
rusya, kursk, kursk bölgesi, ukraynalı, esir, makineli tüfek, havan topu

Ukraynalı esir, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin nasıl yok edildiğini anlattı

18:09 30.10.2024 (güncellendi: 18:17 30.10.2024)
© AP Photo / Oleg PetrasiukUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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Ukraynalı esir asker Bezruçkov, görev aldığı birliğin Kursk Bölgesi’nde nasıl yok edildiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı.
Ukraynalı esir asker Andrey Bezruçkov, Sputnik’e demecinde görev aldığı birliğin Kursk Bölgesi’nde nasıl yok edildiğini ayrıntıları ile anlattı.
Bezruçkov, “Biz dönüş yapmalıydık, yerimize ise 4 kişilik başka bir grup gelmesi gerekiyordu. Grubumuzun kıdemlisi (kod adı Çingene idi) grubu karşılamaya gitmesi gerekiyordu. Güzergah üzerinden grubu karşılamaya gitti. Orada bir tarla, ilerisinde de ağaçlık bir arazi vardı. Ve bu ağaçlık arazide makineli tüfekli bir Rus askerin olduğu ortaya çıktı. Komutanımız orada öldü. Grup gelip bizi değiştirinceye kadar mevzii tutmamız emredildi. Üç kişi kalmıştık. Sonra herkes yaralandı, iki FPV tipi İHA vardı ve havan topundan ateş ediliyordu” diye konuştu.
İkinci grubun şafak vakti geldiğini söyleyen Bezruçkov, şunları anlattı:

Artık 50-60 metre mesafede normal bir görüş vardı, bir kişi görünüyordu. Komutan bize akşam, yani hava kararmaya başlar başlamaz geri çekileceğimizi ve bize o grupla gelen beşinci kişinin rehberlik edeceğini söyledi. Grupta dört değil beş kişi varmış. Akşam oldu... Sabah onların geldiği güzergahtan ilerlemeye başladık, tarladan yürüyorduk. Ağaçlık alanın kenarına doğru yaklaştığımızda, “Dur! Kim var orada?” diye bir ses geldi, bize rehberlik eden kişi de, ‘Dostuz’ diye yanıtladı. Diğer adam, ‘Ne dostu?’ deyip ateş açtı.

Gruplarına hem makineli tüfekten, hem de havan topundan ateş açıldığını anlatan esir, “Ben bacağımdan ve kalçamdan şarapnelle yaralandım. Bacağıma turnike (boğucu sargı) geçirdim, çalıların arasına doğru sürünerek ilerledim ve çalıların içine girdim ve bekledim. Birilerinin gelip gelmediğini, bir ses, bir sinyal duymak istedim, fakat gruptan herhangi bir ses yoktu” ifadelerini kullandı.
1989 doğumlu topçu asker Andrey Bezruçkov, 92. Ayrı Hücum Tugayı’na seferber edildi, Kursk Bölgesi’nde Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve teslim oldu. Bezruçkov esaret altında Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde bariyer müfrezeleri kullandığını söyledi, ayrıca tüm Ukrayna askerlerine silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
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Putin: Rus ordusu, Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini kuşattı
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