https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/putin-rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliklerini-kusatti-1089692627.html
Putin: Rus ordusu, Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini kuşattı
Putin: Rus ordusu, Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini kuşattı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini kuşattığını belirtti. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T00:16+0300
2024-10-26T00:16+0300
2024-10-26T00:15+0300
dünya
vladimir putin
kursk bölgesi
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuşatma
rus pasifik filosu
karadeniz filosu
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Gazeteci Pavel Zarubin’e demeç veren Putin, Rus ordusunun Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini sağlam bir kuşatma çemberine aldığını söyledi.Putin, “Birliklerimiz ortak çabalarla oldukça sağlam bir kuşatma halkası oluşturdular ve şu anda halkayı daraltarak bu grubu ortadan kaldırmaya başladılar" dedi.Rus lider, iki hafta önce Pasifik Filosu 155. Deniz Piyade Tugayının devlet sınırından 10 kilometre mesafede düşman savunmasını yararak sınır boyunca ilerlemeye başladığını belirterek, "Oldukça cesur ve kahramanca hareket ettiler ve yaklaşık 10 kilometre ilerlediler" diye konuştu.Putin, daha sonra bu başarıyı pekiştirmek için operasyona Rus Silahlı Kuvvetlerinin diğer birimlerinin, özellikle de Karadeniz Filosu 810. Deniz Piyade Tugayı ve Hava Kuvvetleri birimlerinin de dahil olduğunu kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şu anda kuşatmayı kaldırmak için girişimlerde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını belirten Putin, “Tahminlere göre 6’ya 15 lilomterelik bu bölgede yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor. Teslim olanlar da var ve tabii ki askerlerimiz esirleri kabul ediyor, hayatlarını, güvenliklerini ve kesinlikle normal muameleyi garanti ediyorlar. Bu esirlerin ifadelerine göre, söz konusu bölgedeki birliklerin kontrolü bozuluyor, panik artıyor”Putin ayrıca, Rus savaşçıların tüm karşı saldırı girişimlerini başarılı bir şekilde püskürttüğünü vurguladı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişi durdurulmuştu. 25 Ekim verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 26 bin 550’den fazla asker ve 177 tank kaybetti.
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vladimir putin, kursk bölgesi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma, rus pasifik filosu, karadeniz filosu
vladimir putin, kursk bölgesi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma, rus pasifik filosu, karadeniz filosu
Putin: Rus ordusu, Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini kuşattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini kuşattığını belirtti.
Gazeteci Pavel Zarubin’e demeç veren Putin, Rus ordusunun Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini sağlam bir kuşatma çemberine aldığını söyledi.
Putin, “Birliklerimiz ortak çabalarla oldukça sağlam bir kuşatma halkası oluşturdular ve şu anda halkayı daraltarak bu grubu ortadan kaldırmaya başladılar" dedi.
Rus lider, iki hafta önce Pasifik Filosu 155. Deniz Piyade Tugayının devlet sınırından 10 kilometre mesafede düşman savunmasını yararak sınır boyunca ilerlemeye başladığını belirterek, "Oldukça cesur ve kahramanca hareket ettiler ve yaklaşık 10 kilometre ilerlediler" diye konuştu.
Putin, daha sonra bu başarıyı pekiştirmek için operasyona Rus Silahlı Kuvvetlerinin diğer birimlerinin, özellikle de Karadeniz Filosu 810. Deniz Piyade Tugayı ve Hava Kuvvetleri birimlerinin de dahil olduğunu kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şu anda kuşatmayı kaldırmak için girişimlerde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını belirten Putin, “Tahminlere göre 6’ya 15 lilomterelik bu bölgede yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor. Teslim olanlar da var ve tabii ki askerlerimiz esirleri kabul ediyor, hayatlarını, güvenliklerini ve kesinlikle normal muameleyi garanti ediyorlar. Bu esirlerin ifadelerine göre, söz konusu bölgedeki birliklerin kontrolü bozuluyor, panik artıyor”
Putin ayrıca, Rus savaşçıların tüm karşı saldırı girişimlerini başarılı bir şekilde püskürttüğünü vurguladı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişi durdurulmuştu. 25 Ekim verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 26 bin 550’den fazla asker ve 177 tank kaybetti.